Lazio | continua la corsa Champions Poker alla Samp

Frena l'infLazione in Giappone. La banca centrale continua con gli stimoli : In Frenata l'inflazione in Giappone. Indicazione che lascia presagire una continuazione degli stimoli monetari da parte della Bank of Japan, messi a punto proprio per risollevare l'inflazione. Secondo ...

Europa : immatricoLazioni auto in frenata a marzo - -5 - 2% - . Fca segna -8% - ma Jeep continua a brillare : Prima battuta d'arresto dell'anno per il mercato dell'auto in Europa . Nell'Europa dei 28 più le nazioni aderenti all'Efta sono state immatricolate 1.836.960 vetture, evidenziando un calo del 5,2% ...

Messico - Verso le elezioni continuano le vioLazioni dei diritti umani : Ma nelle ultime settimane le affermazioni dei candidati sono accompagnate da fatti di cronaca nera che irrompono sulle pagine dei giornali e che riportano lo sguardo alla realtà che circonda e di cui ...

Casu : forza del fare può rimettersi a lavoro e continuare a cambiare Lazio : Roma – Casu: ufficiale proclamazione Zingaretti a presidenza Regione Lazio Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Twitter del segretario del Pd Roma,... L'articolo Casu: forza del fare può rimettersi a lavoro e continuare a cambiare Lazio proviene da Roma Daily News.

EiacuLazione precoce : continua la Campagna di Sensibilizzazione con il video #Insiemesenzafretta : Secondo gli ultimi dati resi noti da Ministero della Salute e Società Italiana di Urologia (SIU) i problemi urologici tra gli uomini italiani sono in rapido aumento e diffusione. Nello specifico, sono in 4 milioni a soffrire di Eiaculazione precoce, primato assoluto rispetto, ad esempio, ai 3 milioni alle prese con la prostata ingrossata e la disfunzione erettile, ai 2 milioni colpiti da calcolosi, all’1,2 milioni di uomini affetti da neoplasie ...

Treni - continuano ritardi e cancelLazioni : Sono 38 i Treni ad alta velocità cancellati da Trenitalia per oggi in seguito al piano di emergenza predisposto a causa del maltempo che ha colpito l'Italia. Stando a quanto riferito dal sito ...