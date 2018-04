L' amica geniale | In viaggio nei luoghi della serie tv | ispirata al libro della Ferrante

L’amica (di bellezza) geniale : Emily Weiss è in piedi su Lafayette Street. Ha un abito di pizzo rosso e una pelliccetta rosa. L’abbigliamento è insolito per il clima (gelido) e l’ora del giorno (le 9 del mattino), ma è anche la tipica cosa che indosserebbe una persona che nel giro di un’ora prevede di apparire sui social network in una marea di post. Weiss sorride spostandosi davanti a una vetrina rosso brillante, abbinata all’abito: è tutto meravigliosamente fotografabile. ...

Westworld avrà un intero episodio in giapponese - in attesa del napoletano de L'amica Geniale : HBO si prepara a far conoscere le lingue agli americani. Inizierà con Westworld in partenza il 22 aprile su HBO (in Italia in contemporanea il 23 in versione originale su Sky Atlantic HD, doppiato dal 30) in cui è previsto un episodio che sarà quasi interamente in giapponese, come ha anticipato Jonathan Nolan in un'intervista a ew, e ambientato nel nuovo parco a tema Shogun introdotto già nel finale della prima stagione. Successivamente sarà ...

Da I Medici 2 a Il Primo Re e L’amica geniale : le serie italiane più ambite al MIP di Cannes : In questi ultimi due anni le serie italiane hanno vissuto di una nuova linfa e grandi ascolti e anche la prossima stagione si prospetta come interessante e varia: da I Medici 2 a Il Primo re e L'Amica Geniale - The Neapolitan Novels, sono questi i titoli più ambiti al MIP di Cannes. Alla 51esma edizione del mercato leader dedicato al contenuto audiovisivo e cross media a livello internazionale, sembra che la fiction Rai e Sky siano state al ...

'L amica geniale in tv è una scommessa vinta' - parla la direttrice di Rai fiction : 'Elena Ferrante? No, io non l'ho incontrata. Ma c'è grande collaborazione con gli autori'. A raccontarlo, oggi a margine degli Screenings Rai a Matera, è Eleonora Andreatta, direttore di Rai fiction ...

Alba Rohrwacher sul set de L’amica geniale di Saverio Costanzo : avrà un ruolo nella serie? : Continuano le riprese e i rumors sulla nuova serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo, tratta dal best seller L'amica Geniale, il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Dopo una lunga sezione di casting tra 9mila bambini e 500 adulti arrivati da tutta la Campania, finalmente le riprese hanno avuto inizio in quel di Caserta, negli studios ricavati nell’area ex Saint Gobain, e nel resto della Campania dove, in queste ...

'L'amica geniale' - la star sarà Alba Rohrwacher : a lei il ruolo di Lenù : Lenù avrà il volto di Alba Rohrwacher: sarà la pluripremiata attrice fiorentina la protagonista da adulta di Elena Greco in 'The neapolitan novels', la serie ispirata alla quadrilogia di Elena ...

Con la scuola de 'L'amica geniale' alla scoperta del chiostro magico : ... che a Napoli si manifestò anche attraverso la cancellazione del nome di 'Stadio Giorgio Ascarelli' all'impianto da lui voluto e finanziato alla vigilia degli incontri della Coppa del Mondo del 1934. ...

Da L'amica geniale a SKAM Italia : TIMvision entra nel mondo delle produzioni originali : TIMvision afferma la sua posizione nel mercato Italiano dei servizi di video in streaming entrando nel vivo della produzione cinematografica e televisiva, e lanciando oggi le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore , tra questi ...

Da “Skam Italia” a “L’amica geniale” : TimVision entra nel mondo delle produzioni di Film e Serie TV : TimVision entra nel vivo della produzione cinematografica e televisiva e lancia le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore (tra questi Wildside, Lucky Red, Cross Productions, Oplon Film e Bibi Film). Si parte con “Skam Italia” e “Dark Polo Gang – La Serie” per il pubblico teen a cui seguiranno “L’amica geniale”, tratta dal best seller di Elena Ferrante e molti altri titoli nel corso del 2018. ...

Ludovica Nasti in “L’amica geniale”/ È Lila nella serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante : La giovanissima Ludovia Nasti, da Pozzuli, è Lila nella serie "L'amica geniale" dal romanzo di Elena Ferrante. La bambina è stata scelta dal regista Saverio Costanzo dopo molti provini.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Prime anticipazioni su 'L'amica geniale' : Con 1,5 milioni di clienti, TIMVISION è una delle principali piattaforme di streaming del panorama italiano. Wildside, creata nel 2009, ha prodotto premiati film con talenti quali Bernardo Bertolucci,...

L'amica geniale - le prime immagini della serie tv : L'amica geniale , le prime immagini della serie tv. Quando la sua migliore amica di una vita scompare senza lasciare traccia, Elena Greco si siede al tavolino ed inizia a scrivere della loro amicizia, ...

L'amica geniale : online le prime foto

L’amica geniale / Napoli - rissa in Piazza del Plebiscito : la serie prende forma tra scazzottate e insulti : L’amica geniale di Elena Ferrante diventa una serie televisiva: Napoli, rissa in Piazza del Plebiscito, il progetto di Costanzo prende forma tra scazzottate e insulti, Video.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:23:00 GMT)