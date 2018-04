Lagarde | gli attriti commerciali devono essere risolti attraverso il dialogo e il ricorso

Christine Lagarde vuole un fondo anti-crisi? Ora i cittadini sanno riconoscere gli inganni : di Fabio Ecco la notizia: “Christine Lagarde (Fmi) propone un fondo anti-crisi per l’Eurozona. Un fondo di “stabilità fiscale” centrale, quindi comune ed europeo, alimentato dai contributi dei singoli Paesi dell’eurozona, in una misura pari allo 0,35% del Pil su base annua, con la missione di erogare in via automatica trasferimenti agli Stati con «cuscinetti» fiscali insufficienti per aiutarli ad attraversare momenti di difficoltà ...