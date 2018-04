Ladri in casa Prodi mentre l' ex premier e presidente della Commissione Ue era dal Papa

Bologna - Ladri a casa di Prodi : svaligiata mentre il professore era in visita dal Papa : Hanno approfittato del fatto che, insieme alla moglie, fosse andato a Roma, per partecipare all'udienza che il Papa ha concesso alla diocesi di Bologna . Così, nella notte fra venerdì e sabato, i ladri ...

Ladri sfondano a mazzate la porta di casa - arrestati dai carabinieri : Prato, 20 aprile 2018 - Per svaligiare quell'appartamento di via del Girasole, a San Giusto, approfittando dell'assenza del proprietario, forse avrebbero dovuto fare meno chiasso. Invece i due Ladri ...

In casa dormono : i Ladri fanno razzia : Levata. Si sono intrufolati in casa mentre i proprietari dormivano. Hanno fatto il giro delle loro stanze, forse addirittura si sono spinti fino intorno ai letti e nessuno si è accorto di nulla

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei Ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello . Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

Ladri NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO/ Rubati mobili e arredamenti : Barbara d’Urso ne parlerà in diretta? : GRANDE FRATELLO 2018: furto NELLA CASA più spiata d'Italia a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione, Barbara D'Urso ospite di Gerry Scotti.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:08:00 GMT)

Grande Fratello - Ladri nella Casa : portati via elettrodomestici e arredi : Che beffa per il Grande Fratello . La Casa più spiata d'Italia, a telecamere spente, è stata teatro di un vero e proprio raid dei ladri . Alcuni malviventi si sono introdotti dalla famosa porta rossa...

Ladri al GfVip : incredibile furto nella casa più spiata d'Italia. Spariti divani - addobbi e cucine : Durante le trasmissioni è la più controllata e spiata d'Italia. A riflettori spenti, però, le cose cambiano. E così anche nella casa del Grande Fratello sono entrati in azione i Ladri . Non trovando ...

Padova - sparò a Ladri in casa - colpevole. Giudici : "Non c'era in pericolo" : Walter Onichini, Il macellaio di Legnaro che la notte tra il 21 e il 22 luglio 2013 aveva sparato al ladro albanese che gli era entrato in casa assieme ad altri tre complici, è stato condannato nel dicembre 2017 a 4 anni e 11 mesi per tentato omicidio. Ora i Giudici del tribunale collegiale di Padova hanno reso note le motivazioni che hanno portato alla condanna."Non è leggitima difesa"Onichini quella maledetta notte imbraciò il fucile per ...