Ladispoli-Cerveteri | investito da treno in stazione Ultime notizie | morto un uomo

Stazione Cerveteri-Ladispoli : attraversamento selvaggio sui binari : Oggi siamo qui per denunciare un caso di vecchia conoscenza ai tanti abitanti di Ladispoli. Un caso che assume dei contorni sempre più pericolosi per l'incolumità delle persone, ma questa volta non c’entrano davvero niente le istituzioni, perché il pericolo parte dalle stesse persone che ogni giorno attraversano i binari della Stazione Ladispoli-Cerveteri anziché utilizzare il sottopassaggio, per arrivare in città. Il problema è stato più volte ...