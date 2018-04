La volata scudetto della Juventus | le ultime avversarie dei bianconeri Il calendario

La volata scudetto del Napoli : le ultime avversarie degli azzurri. Il calendario completo : date - programma - orari e tv. 4 giornate decisive : Il Napoli è in piena lotta per lo scudetto. Gli azzurri hanno sconfitto la Juventus per 1-0 nello scontro diretto e si sono portati a un solo punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato: è tutto apertissimo. I ragazzi di Maurizio Sarri, dopo l’impresa di Torino, sono galvanizzati e stanno facendo sognare una città: ora bisognerà però operare il sorpasso sui Campioni d’Italia per ...

Calendario volata scudetto - le partite e le date di Juventus e Napoli. Scontro diretto il 22 aprile. Programma e orari : La Juventus ha messo le mani sullo scudetto: i bianconeri hanno sei punti di vantaggio sul Napoli ma i partenopei hanno tutta l’intenzione di battagliare fino all’ultimo per il tricolore. La volata scudetto è lanciata, mancano soltanto sei giornate al termine del campionato e può succedere ancora di tutto. Molto si deciderà con lo Scontro diretto in Programma il 22 aprile. All’Allianz Stadium potrebbe davvero risolversi il ...

Juve - una volata scudetto di... qualità : TORINO - Il pressure test contro il Milan è stato superato. Così come la prova in esterna a Benevento, in un campo che si è comunque rivelato molto meno amico di quanto si potesse immaginare alla ...

La Juve - il Napoli - e le porte inviolate : volata scudetto nelle mani dei portieri : All'Allianz Stadium e lontano dal San Paolo agli avversari trovano le porte chiuse da quando è iniziato il girone di ritorno

Dallo scudetto alla coda parte una volata mai vista : Tagliate fuori solo 4 squadre su 20. Napoli e Inter uniche big senza coppe e sempre vincenti dopo le soste per le Nazionali Si riparte, per l'ultima volta. E, per la prima e unica nella stagione, oggi ...

volata scudetto in 11 tappe : Juventus-Napoli il 22 aprile : 1 di 12 Successiva TORINO - Le prodezze di Dybala e Dzeko sabato sconvolgono la corsa scudetto perche' la Juve, ora a -1 dal Napoli, ha la possibilita' di guadagnare la posizione di vetta del ...

Napoli - torna Milik : Sarri ha un’arma in più per la volata scudetto : Il Napoli punta su Milik. Squadra da sogno nell’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Sarri ha dominato in trasferta contro il Cagliari ed adesso i punti di vantaggio sulla Juventus sono ben quattro, i bianconeri devono però recuperare una partita contro l’Atalanta. Continua la preparazione per il Napoli che adesso affronta una partita che può risultare decisiva per il proseguo del campionato, di fronte la Roma che ...