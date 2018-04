La volata scudetto del Napoli | le ultime avversarie degli azzurri Il calendario

oasport

(Di domenica 22 aprile 2018) Ilè in piena lotta per lo. Glihanno sconfitto la Juventus per 1-0 nello scontro diretto e si sono portati a un solo punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato: è tutto apertissimo. I ragazzi di Maurizio Sarri, dopo l’impresa di Torino, sono galvanizzati e stanno facendo sognare una città: ora bisognerà però operare il sorpasso sui Campioni d’Italia per concretizzare l’impresa. Negli ultimi quattro turni della Serie A può succedere davvero di tutto e ildelè anche abbastanza buono, ma le trasferte contro Fiorentina e Sampdoria non vanno sottovalutate. Al San Paolo, invece, verranno il Torino che non ha più nulla da chiedere alla classifica e il Crotone all’ultima giornata (la banda di Zenga potrebbe essere ancora in piena lotta per la salvezza). Di seguito il...