La visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia in Toscana

Bologna - ladri a casa di Prodi : svaligiata mentre il professore era in visita dal Papa : Hanno approfittato del fatto che, insieme alla moglie, fosse andato a Roma, per partecipare all'udienza che il Papa ha concesso alla diocesi di Bologna. Così, nella notte fra venerdì e sabato, i ladri ...

Il vescovo Zuppi con i bolognesi dal Papa : "La sua visita è stata un dono" : Città del Vaticano, 21 aprile 2018 - "Grazie perché a Piazza Maggiore, dove si uniscono Comune, Università e Chiesa, ci ha indicato la solidarietà e la concertazione come nostra forza e anche ...

Papa Francesco in visita a Molfetta/ “Sempre costruttori di pace” - l’omelia ricca di citazioni di don Tonino : Papa Francesco a Molfetta, nei luoghi di don Tonino Bello. Diretta streaming video, ad Alessando incontra i fedeli "la ricchezza della Chiesa sono i poveri, gli ultimi". A seguire la S.Messa(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:46:00 GMT)

Il Papa in Puglia in visita nei luoghi di don Tonino Bello : Il Pontefice si è recato nel cimitero di Alessano, e poi sarà a Molfetta dove celebrerà una messa prima di rientrare in Vaticano

visita del Papa alla periferia di Roma : 19.00 Bagno di folla per il Papa a Corviale, nella periferia di Roma. Ha fatto un giro in auto attorno al 'Serpentone',il fabbricato lungo un chilometro, simbolo della zona, in cerca di riscatto dopo anni di degrado. Il Pontefice ha poi incontrato i bambini del catechismo:il momento più commovente l'abbraccio con un orfano in lacrime. Poi ha parlato con anziani, ammalati, poveri. Ai detenuti in permesso ha detto che il male ci invecchia. Dopo ...

Papa Francesco - due anni dopo la visita a Lesbo nulla è cambiato : 7mila migranti in condizioni disumane : Quando Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo avevano visitato il campo di Moria, sull'Isola di Lesbo, praticamente una prigione a cielo aperto per i migranti sbarcati dalla Turchia, molti dei quali ...

“Ratzinger è morto” - bufala contro Papa Emerito/ Francesco fa visita a Benedetto XVI ma si diffonde fake news : "Papa Ratzinger è morto": la bufala contro il Papa Emerito. Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Santa Pasqua ma si diffonde la fake news sul web(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:23:00 GMT)

Papa Francesco in visita a Ratzinger per gli auguri di Pasqua : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato a visitare Benedetto XVI per farli gli auguri di Pasqua. Lo rende noto la Santa Sede.

Papa Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Pasqua. L'incontro dopo la lettera censurata di Ratzinger : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede.L'incontro tra Bergoglio e Ratzinger arriva a pochi giorni dalla vicenda della lettera, scritta dal Papa emerito a Francesco e finita al centro delle polemiche per il taglio di alcuni passaggi operati da monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto ...

Papa Francesco in visita nei luoghi di Padre Pio : "Un Paese che litiga è malato" : In visita a Pietrelcina, nei luoghi di Padre Pio, Papa Francesco non rinuncia a dire la sua sulla situazione politico-sociale del nostro Paese. Lo ha fatto a modo suo, invitando i fedeli a imitare “l’eroico...