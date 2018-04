La Tunisia | fragile frontiera della democrazia

huffingtonpost

(Di domenica 22 aprile 2018) È l'unico Paese arabo nel quale la "Primaverasperanza" non è sfiorita nell'Invernorestaurazione islamista o nell'avvento di regime autoritari. Al tempo stesso, il Paese"rivoluzione dei gelsomini" è anche quello che ingrossa di più al mondo le fila dei jihadisti dell'Isis. E' la. Una speranza da coltivare, e la speranza, come la sicurezza, si chiama sviluppo. Una "rivoluzione" non si consolida se non riesce a dare un tetto, un lavoro, un futuro ad un popolo giovane (l'età mediapopolazione è intorno ai 30 anni d'età). Per cercare di stimolare l'economia, e portare avanti le riforme strutturali richieste dal Fondo monetario internazionale, il Governo tunisino ha approvato una legge finanziaria per il 2018, entrata in vigore, che prevede tagli dei sussidi energetici, con conseguenti aumenti di prezzo per il ...