La triste storia del «re dei burger» dimenticato dalla sua America

“Per tutti gli amici : purtroppo oggi ci ha lasciati”. Lutto in Rai. Con queste poche parole arriva il triste annuncio della famiglia. Colleghi distrutti. E la tv perde un altro pezzo di storia : “Per tutti gli amici: purtroppo oggi ci ha lasciati.” Firmato “la moglie e i figli”. Così, con queste poche righe, scritte sotto all’immagine di una candela accesa, la famiglia annuncia a mezzo Facebook la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia in Rai, perché era la voce e il volto del calcio: è morto Ignazio Scardina, che dal 2000 al 2006 era stato il capo della redazione calcistica di Raisport, il ...

Paulo Dybala a C’è posta per te : la triste storia di Luana e Giuseppe : C’è posta per te: Paulo Dybala e la storia di Giuseppe e Luana Paulo Dybala è stato protagonista di un regalo che Luana ha voluto fare al compagno Giuseppe. La donna ha scritto a C’è posta per te per urlare a Giuseppe tutto il suo amore, invitando il calciatore della Juventus. La coppia sta attraverso un brutto periodo dal punto di vista economico ma, nonostante questo, ha assicurato che non lo lascerà mai. All’inizio della ...

Università in crisi : Sodano 'Una triste storia di clientele politiche' : ... Giurisprudenza e Beni Culturali aggiunge Sodano la chiusura del corso di specialistica in Archeologia è solo l'ultimo capitolo di una storia triste che ha come responsabile una classe politica che ...

triste storia di Mariam - l'italoegiziana morta era già stata aggredita da bulle Video : Aveva 18 anni, l'eta' dei progetti e dei sogni, amava la vita e il mare, l'italoegiziana #Mariam Moustafa morta dopo essere stata picchiata da una babygang inglese di dieci #bulle. C'è un un selfie sulla sua pagina Facebook in cui è seduta su una balaustra sul lungomare di Ostia dove era nata e cresciuta. Quella posa è accompagnata da una romantica frase: Non c'è niente che dia la pace quanto il suono del mare. Ora non può più sentirlo il suono ...

Palermo : nero cacciato da bar - Darawsha ‘storia triste che fa tornare a tempi bui’ : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) – “E’ una storia triste che mi ha molto amareggiato e che ci fa tornare a tempi bui. Pensavamo che le discriminazioni legate alle differenze di etnia e colore della pelle fossero cose di altri tempi, invece, con i fascismi che crescono stanno tornando in superficie”. Adam Darawsha, medico palestinese laureatosi a Palermo e primo presidente della Consulta delle Culture, l’istituzione che ...

“Non è giusto!”. Pino Daniele - succede a 3 anni dalla morte. Una vicenda controversa e complessa : finalmente la parola “fine” su questa triste storia : Niente da fare, la cassazione ha deciso: niente assegno. Parliamo della turbolenta vicenda che vede come protagonisti gli eredi di Pino Daniele e l’ex moglie del cantante che aveva formalmente richiesto il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Insomma, per farla corta, la morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e anche la causa intrapresa per il riconoscimento dell’assegno, non può ricadere sugli eredi. È questo ...