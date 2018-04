La terza gara della MotoGP si corre stasera ad Austin

MotoGp - tutto pronto per Austin : in arrivo la terza gara della stagione : Il Gran Premio di Austin 2018 di MotoGp , domenica 22 aprile alle 21, ore italiane, e le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGp HD e su TV8. Si parte venerdì 20 aprile alle 16, ...

Motocross - GP Portogallo WMX 2018 : Courtney Duncan vince gara2 e firma la doppietta - Kiara Fontanesi terza : La neozelandese Courtney Duncan ha vinto la gara2 del GP di Portogallo WMX, prova valida per il Mondiale Motocross femminile. L’oceanica ha così realizzato la doppietta in terra lusitana e si è portata al comando della classifica con tre punti di vantaggio sulla tedesca Larissa Papenmeier, oggi seconda attardata di otto secondi dalla rivale. La nostra Kiara Fontantesi ha chiuso in terza posizione riuscendo così a salire sul podio con la ...

Diretta MotoGp - Gp Argentina 2018/ Streaming video Sky e Tv8 - gara live : Marquez cerca la terza vittoria : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi, vincitore e ordine d’arrivo del secondo Gran Premio stagionale (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:02:00 GMT)

In scena al "Queen Elizabeth II" di Montevago - Ag - la finale playoff in gara unica del campionato di terza Categoria Sicilia girone Trapani : E´ l´ultimo atto: fra poco più di un giorno andrà in scena al "Queen Elizabeth II" di Montevago , Ag, la finale playoff in gara unica del campionato di Terza Categoria Sicilia girone ...

LIVE Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 22-6 a metà gara. terza meta dei padroni di casa - ancora Jones! : Continua la sfida a distanza tra Irlanda ed Inghilterra in testa al Sei Nazioni 2018 di rugby: le due selezioni sono appaiate a quota 9 punti dopo due giornate e puntano ad arrivare allo scontro finale di Twickenham, in programma nell’ultima giornata, per trovare la vittoria nel torneo con tanto di Grand Slam. Alle 17.45 spazio a Scozia ed Inghilterra, con i padroni di casa che hanno reagito alla scoppola subita all’esordio in casa del Galles ...

Sanremo è Sanremo #5 – Ascolti da record anche per la terza serata; Sciarelli ospite stasera; Salvini nel pubblico (non sarà inquadrato); l’ordine dei big in gara stasera. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

68° Festival di Sanremo – terza serata del 08/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

