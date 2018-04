La Santa Messa di domenica 22 aprile in diretta streaming - AostaOggi IT

Benedetto XVI - 91 anni del Papa Emerito/ Bergoglio fa gli auguri a Ratzinger e gli dedica la Santa Messa : Compleanno di Benedetto XVI, i 91 anni di Papa Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:33:00 GMT)

Le Iene - l'ultimo annuncio di Nadia Toffa e il messaggio della Santarelli Video : Dopo aver saltato la puntata di mercoledì scorso, Nadia Toffa sarebbe pronta a tornare in onda [Video]. La donna, colpita da un malore nei mesi scorsi, aveva ripreso la sua attivita' di conduttrice, ma nei giorni passati non era riuscita ad andare in diretta stanca delle cure per curare il tumore di cui aveva parlato lei stessa in onda. L'annuncio di Nadia Toffa: 'Ci vediamo domenica' 'Un semplicissimo vi voglio bene! Ci vediamo domenica. Buon ...

La Santa Messa di domenica 8 aprile in diretta streaming - AostaOggi.IT : AOSTA. Su Aostaoggi torna l'abituale appuntamento della domenica con la Santa Messa in diretta streaming. Le nostre telecamere seguiranno la celebrazione delle ore 10.30 nella chiesa santuario Maria Immacolata del quartiere Cogne di Aosta. Il live sarà visibile su AostaOggi.IT, Aostaoggi.tv e ...

Pasqua 2018 in tv : Via Crucis con Vespa - Santa Messa con Papa Francesco : Pasqua in tv ha i suoi riti canonici e le sue reti dedicate: la principale copertura liturgica la offre Tv2000 (DTT, 28), emittente della CEI, seguita dalla Rai. Sugli altri canali si pensa soprattutto a film e fiction a tema. Giusto come curiosità, vi segnaliamo martedì 3 aprile su Rete 4 in prima serata un grande classico di Natale, ovvero Il Piccolo Lord...prosegui la letturaPasqua 2018 in tv: Via Crucis con Vespa, Santa Messa con Papa ...

Santa Messa del Crisma in Duomo : DIRETTA STREAMING : ORVIETO " DIRETTA della Santa Messa del Crisma al Duomo di Orvieto. Partecipano i cresimandi di tutta la Diocesi. L'olio è offerto dalle Parrocchie di Acquasparta e Castel Giorgio. La DIRETTA è a cura ...

Santa Messa del Crisma : in diretta streaming su orvietosi a cura di TeleOrvietoWeb Network. : ORVIETO Nel pomeriggio di mercoledì 28 marzo, sul nostro giornale verrà trasMessa la diretta della Santa Messa del Crisma in programma alle ore 17 al Duomo di Orvieto. Partecipano i cresimandi di ...

La Santa Messa della Domenica delle Palme in diretta - AostaOggi.IT : Su Aostaoggi dalle ore 10.30 AOSTA. Aostaoggi.tv trasmette questa mattina, dalle ore 10.30 in diretta streaming, la Santa Messa della Domenica delle Palme. Anche questa settimana le nostre telecamere seguono la celebrazione nella chiesa santuario Maria Immacolata di Aosta. La diretta è visibile anche ...

La Santa Messa di domenica 18 marzo in diretta streaming - AostaOggi.IT : Su AostaOggi.IT dalle ore 10.30 Nessun Iframes AOSTA. Su Aostaoggi torna l'abituale appuntamento della domenica con la Santa Messa in diretta streaming. Le nostre telecamere seguiranno la celebrazione delle ore 10.30 nella chiesa santuario Maria Immacolata del quartiere Cogne di Aosta. Il live sarà visibile su AostaOggi.IT, Aostaoggi.tv e ...

MERCOLEDÌ DELLE CENERI/ Diretta streaming video : Santa Messa sull’Aventino - il Papa ’apre’ la Quaresima : MERCOLEDÌ DELLE CENERI, Santa Messa in Diretta streaming video: Papa Francesco celebra l'inizio della Quaresima. Origini della festa e significato della penitenza: "tempo di memoria"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Mercoledì delle Ceneri/ Santa Messa in diretta streaming video : Papa Francesco e l’inizio della Quaresima : Mercoledì delle Ceneri, Santa Messa in diretta streaming video: Papa Francesco celebra l'inizio della Quaresima. Origini della festa e significato della penitenza: "tempo di memoria"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 05:30:00 GMT)