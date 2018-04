La Roma blinda il terzo posto | 3-0 alla Spal

La Roma blinda il terzo posto. Ora c'è il Liverpool : La Roma c'è, a Ferrara vince 3-0 e non si lascia distrarre dalla semifinale col Liverpool. Il successo in casa della Spal è fondamentale nella corsa Champions e consente alla squadra di Di Francesco ...

A Roma Pasqua blindata. Il Papa : "Stop sterminio in Siria" : Dal Medio Oriente alla Corea, dalla Palestina all'Ucraina, dall'Africa al Venezuela Bergoglio invita il mondo al dialogo. 'Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno ...

Via Crucis di Papa Franceso al Colosseo : "Vergogna per chi ha perso dignità" Centro di Roma blindato : Su Leggo.it la Via Crucis al Colosseo presieduta dal Papa. Secondo la Gendarmeria Vaticana i fedeli sono 20mila. A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali Romani. Le ansie delle...

Roma - TIR TURCO ELUDE SICUREZZA ED ENTRA IN VIA DEL CORSO/ Green zone 'bucata' nella Pasqua 'blindata' : ROMA, tir TURCO ELUDE SICUREZZA e arriva a via del CORSO, vicino al Parlamento. Green zone bucata sotto Pasqua. L'autista: "Non sapevo dei divieti".

Allarme sicurezza - Colosseo blindato a Roma per la Via Crucis : Roma, , askanews, - Aumentate le misure di sicurezza a Roma per la Pasqua e Colosseo blindatissimo per la tradizionale Via Crucis del Papa, con via dei Fori Imperiali e le vie intorno chiuse al ...

Roma - via Crucis blindata : diecimila agenti e doppia area di sicurezza per la processione : doppia area di sicurezza per la via Crucis al Colosseo di questa sera, venerdì 30 marzo, e per la messa di Pasqua a San Pietro, entrambe celebrate dal Papa, con varchi d’accesso e metal detector. È quanto prevede il piano sicurezza messo a punto per gli eventi di Pasqua. Nove i varchi controllati con metal detector per la via Crucis e sette per l’area di San Pietro. In campo anche i reparti speciali di polizia e carabinieri, ...

Roma - centro blindato per Pasqua : 'Stop all'ingresso dei tir' : Una green zone nel cuore di Roma dal Colosseo al Vaticano in cui per quasi cinque giorni 'per fondati e concreti motivi di ordine pubblico' non si potrà manifestare e non sarà ammessa la circolazione ...

Roma - Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Roma - obiettivo : blindare Alisson - almeno per una stagione : La Roma non vuole privarsi di Alisson. Tanto che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la scorsa settimana, il Napoli ha presentato un'offerta alla Roma , 40 milioni, ricevendo in cambio un secco 'no, grazie' . E questo perché la Roma su Alisson vuole costruire almeno un'altra ...

Roma - Monchi prova a blindare Alisson. Piace a Liverpool e Monaco : Nessuna clausola, ma la voglia e l'esigenza di rinnovare il contratto di Alisson al più presto perché le big d'Europa si stanno facendo sotto. Su tutte il Liverpool, che qualche settimana fa aveva ...