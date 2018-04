La Lazio batte il caldo e strapazza la Samp

Serie A - la Lazio batte 4-0 la Samp e risponde a Roma e Inter. L'Atalanta supera in classifica il Milan : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma, Sassuolo e Benevento , la 34esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Cagliari ...

La stimoLazione cerebrale per combattere la depressione : I neuroscienziati del Chop hanno identificato un circuito cerebrale nei topi, che se stimolato, li induce ad assumere un comportamento antidepressivo

La stimoLazione cerebrale per combattere la depressione : Nuove speranze per la lotta alla depressione arrivano dai laboratori del Children’s Hospital of Philadelphia. Il team di neurobiologi americani, infatti, ha appena identificato un nuovo percorso nei circuiti cerebrali che, quando stimolato, porterebbe a un “comportamento antidepressivo”. Per ora, precisano i ricercatori su Nature Medicine, questa stimolazione cerebrale è stata sperimentata solo sugli animali, ma se si ...

Roma arrembante e Lazio pronta a ribattere : Lo spettacolo all’Olimpico si è visto solo nei minuti finali tra Lazio e Roma, posticipo della giornata 32 di Serie

Europa League - Salisburgo batte Lazio 4-1 : biancocelesti eliminati : La Lazio saluta l' Europa League e lo fa con una clamorosa sconfitta in Austria. Prendendo quattro gol in meno di venti minuti dopo essere andata in vantaggio con Immobile. Il 4-2 dell'andata è stato ...

Rugby - Eccellenza 2018 : clamoroso al “Giulio Onesti” - Lazio batte Calvisano. Ne approfittano Padova e Rovigo : Un turno che doveva essere interlocutorio, scombina la regular season dell’Eccellenza di Rugby: l’impensabile si concretizza al “Giulio Onesti” di Roma, dove la Lazio trova una clamorosa vittoria ai danni del Calvisano per 36-24. Ne approfittano le inseguitrici dell’ormai ex capolista, scivolata ora al terzo posto: Padova, nuova leader della classifica, passa per 3-33 in casa del Viadana, che così dice addio alle ...

Uil a congresso : reLazione della Maggiani e battesimo per la sezione giovani : La Spezia - Venerdì 6 aprile con inizio alle ore 10 si terrà l'Assemblea Congressuale della Cst Uil spezzina. "La UIL CHE CRESCE: difendere le vecchie conquiste, conquistare nuove difese", questo il ...

Lazio - Simone Inzaghi alla vigilia di Europa League/ "Ecco come battere la Dnamo Kiev" : Simone Inzaghi verso Lazio-Dinamo Kiev: Europa League: "Un risultato positivo ci farà rialzare". Il tecnico farà turn over ma è probabile l'impiego di Immobile da titolare(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:20:00 GMT)

“Sì - ora confesso tutto”. Isola e canna-gate - la riveLazione di Chiara Nasti. Adesso anche lei ha deciso di uscire allo scoperto e un’altra bomba si abbatte sul reality. “E’ arrivato il momento di dirlo” : Se qualcuno stava aspettando un’altra bomba sull’Isola dei Famosi, eccola. “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”. Ecco le diChiarazioni rilasciate da Chiara ...

Risultati Regionali Lazio in diretta Elezioni 2018/ Exit poll e Proiezioni : Pd batte Lombardi - Zingaretti bis? : Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 5 marzo 2018: Exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. Comincia lo spoglio, i primi dati(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:44:00 GMT)

Calcio a 5 - 21^ giornata Serie A 2018 : Came Dosson - che rimonta! Batte la Lazio e piazza l’allungo. La Luparense aggancia l’Acqua&Sapone al secondo posto : Came Dosson in fuga al termine della 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I veneti superano in rimonta la Lazio e volano via con 4 punti di vantaggio in classifica sui più diretti rivali, regalando emozioni palpitanti ai propri tifosi in un match ricco di capovolgimenti di fronte. La Lazio, infatti, nella prima frazione va sopra di due gol con Gedson e Jorginho e la Came fa fatica a reagire, ma Bellomo a 8′ dalla ...

Juventus - in coda Joya meravigliosa : Dybala batte la Lazio al 93' : TORINO - All'Olimpico di Roma, mancano trenta secondi alla fine quando Paulo Dybala resiste alla carica di Parolo in area e batte Strakosha . Un gol da fuoriclasse, un gol che sa tanto di... scudetto, ...

Troppa neve a Torino - Foto Rinviata Juve-Atalanta Video Lazio batte Sassuolo ed è terza : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di non giocare. Gara Rinviata a data da destinarsi

