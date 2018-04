corriere

: La fuga da sinistra degli iscritti Cgil: uno su tre adesso vota i 5 Stelle - Corriere : La fuga da sinistra degli iscritti Cgil: uno su tre adesso vota i 5 Stelle - oleandro3 : La fuga da sinistra degli iscritti Cgil: uno su tre adesso vota i 5 Stelle - PellegriniGino : RT @Corriere: La fuga da sinistra degli iscritti Cgil: uno su tre adesso vota i 5 Stelle -

(Di domenica 22 aprile 2018) Solo un iscritto su due allahato per il centroalle elezioni politiche del 4 marzo: 35% per il Pd, 11% per Leu e 4% per +Europa. Un tesserato su tre, il 33%, ha invece scelto il ...