La «flat tax» da 100 mila euro l’anno fa traslocare in Italia 160 milionari

flat tax - Salvini su Facebook : "Tassa unica per tutti" : "Il principio della tassa unica, esteso a tutti i cittadini e a tutte le imprese, è quello giusto per far ripartire economia, produzione e consumi! rivoluzione fiscale rivoluzione del buonsenso". Lo dice Matteo Salvini su Facebook, condividendo un articolo sulla tassa "acchiappa Paperoni", introdotta con la legge di Bilancio 2017. Tassa che in verità non è "Flat" (ad aliquota fissa) ma ha un importo fisso da 100 mila euro ...

Recensione del libro di Fabio Ghiselli 'Imposta progressiva versus flat tax ' : In sostanza l'idea di ridurre le tasse per dare un maggiore stimolo all'economia appartiene a Milton Friedman, noto economista della scuola di Chicago, fondatore della teoria monetaria e propugnatore ...

Imprese - Manconi : pressione fiscale inaccettabile - sì a flat tax : Roma, 4 apr. , askanews, 'Gli ultimi dati Istat sono incoraggianti, ma chi si appresta a governare dovrà fare in modo che non si verifichi un'inversione di tendenza. Le Imprese vanno agevolate il più ...

flat tax - ecco per chi in Italia è già una realtà : Secondo i dati del fisco, sono più di 600mila le piccole partite Iva che nel 2016 hanno optato per una tassazione con aliquota unica al 15%

Reddito di cittadinanza e flat tax : quante illusioni : Per quanto riguarda l'attuazione del programma, il 52,4% dei giovani presi in carico dai servizi è stato avviato ad un intervento di politica attiva. Quelli complessivamente erogati sono stati 573.

Il "ministro" grillino all'attacco : "flat tax non va bene per l'Italia" : Va bene solo per un'economia di piccolissime dimensioni. Non va bene - taglia corto - per un Paese come l'Italia'. Insomma una posizione chiara che di fatto potrebbe incrinare i rapporti tra ...

Nella corsa dei distretti a vincere è il Nord che ora aspetta la flat tax : è il Nord che sta più a Nord quello che corre di più, lo stesso Nord dove poche settimane fa la Lega ha stravinto e dove non vedono l’ora che arrivi la flat tax. In media i nostri distretti industriali corrono molto più del resto delle imprese: +13% tra il 2008 ed il 2017 anziché +8,7....

M5s - Toninelli apre : ok flat tax se costituzionale e include poveri : "Io sono molto contento che Matteo Salvini abbia aperto sul reddito di cittadinanza e con lui Giorgetti: allo stesso modo noi potremmo dire loro che se la flat tax è costituzionale e include i poveri noi non chiudiamo mai". Lo ha affermato il capogruppo M5s Danilo Toninelli. "Come loro ci dicono di spiegargli nel dettaglio il reddito di cittadinanza, anche noi l'abbiamo chiesto per la flat tax: questo è un modo serio di fare politica", ha ...

Dialogo ad alta tensione M5s-c.destra : distanza su reddito e flat tax : Oggi incontro fra i capigruppo promosso dai Cinquestelle ma disertato dal Pd. Soddisfatto Di Maio: convergenze, dice, sia a destra che a sinistra -

Governo Di Maio-Salvini - flat tax contro Reddito di Cittadinanza/ M5s : “convergenze a destra e sinistra” : Governo, Di Maio "convergenze a destra e sinistra": sfida a Salvini, Flat Tax vs Reddito di Cittadinanza. Il Pd fuori dai giochi, il rebus delle alleanze e i prossimi scenari(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Toninelli : flat tax? Se costituzionale.. : Così come loro ci dicono di spiegargli nel dettaglio il reddito di cittadinanza: questo è un modo serio di fare politica davanti ai cittadini e nel Parlamento della Repubblica italiana". 29 marzo ...