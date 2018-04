La cittadina di Mont Saint-Michel è stata evacuata per la presenza di una persona sospetta

Reddito di cittadinanza - Fioramonti risponde a Boeri : “35 miliardi? Ne costa 17 - due per politiche attive e centri per l’impiego” : “Il Reddito di cittadinanza fa crescere il Pil, aiutando un modello di crescita sostenibile”. Lorenzo Fioramonti, l’economista che Luigi Di Maio vorrebbe al ministero dello Sviluppo Economico, parla a margine della presentazione del suo libro “Presi per il Pil”, oggi a Roma. “Nessuna guerra di cifre: continuiamo a dire che costa 17 miliardi, di cui 15 per il sostegno al Reddito e 2 per le politiche attive del ...

Come ti smonto le Indicazioni del Miur per una cittadinanza consapevole : Consiglio attenta lettura del documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” a cura del “Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del ...

Come è nata - si è diffusa ed è stata smontata la notizia delle file per il reddito di cittadinanza : Ha fatto "notizia", diventando virale, un articolo pubblicato ieri da La Gazzetta del Mezzogiorno sul presunto "assalto" da parte di "raffiche" di cittadini della città di Giovinazzo (un Comune di poco più di 20mila abitanti dell'area metropolitana di Bari, in Puglia), che si sarebbero presentati a frotte per chiedere i moduli per l'immediato pagamento del reddito di cittadinanza in seguito ...

Elezioni - Monti : Flat tax e reddito di cittadinanza strage degli innocenti : Il risultato delle Elezioni non è stato digerito dall'ex premier Mario Monti. Il Loden mette nel mirino le principali proposte di M5s e del centrodestra, le due formazioni politiche che hanno avuto più consensi alle urne. Il Prof, da sempre sostenitore del rigore e dell'austerity, critica in modo duro il reddito di cittadinanza proposto dai grillini e la Flat tax che è stato il vessillo della campagna del centrodetsra. "Questi ...