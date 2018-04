Koulibaly gol | Napoli a -1 dalla Juventus Scudetto | tutto riaperto Che flop Dybala

tuttosport

: Barcellona, 24.5.1989. Sul pullman che porta il Milan al Camp Nou attraverso le ramblas, stracolme del tifo rossone… - pisto_gol : Barcellona, 24.5.1989. Sul pullman che porta il Milan al Camp Nou attraverso le ramblas, stracolme del tifo rossone… - MatteoPedrosi : Il gol di #Koulibaly ?? #JuveNapoli 0-1 - DiMarzio : #JuveNapoli, #Koulibaly: 'Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Ci abbiamo sempre creduto' Le parole de… -

(Di domenica 22 aprile 2018) TORINO - Ilpassa allo Stadium e lotorna in ballo per davvero. Il +1 della Juve in classifica a quattro giornate dal termine lascia aperte tutte le strade. Vince la squadra di Sarri ...