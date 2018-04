Kim Jon-un ha dichiarato che i test nucleari saranno sospesi

Corea del Nord - svolta di Kim Jong-un<br>"Stop a test nucleari e missilistici". L'ONU plaude : 16.20 - L'ONU plaude alla svolta sui test nucleari e su quelli balistici intercontinentali da parte della Corea del Nord. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in riferimento alla decisione di Pyongyang di sospendere i test missilistici e nucleari ha detto: "Questo positivo passo avanti contribuisce a creare fiducia e a portare alla denuclearizzazione pacifica della penisola". La decisione era stata salutata con favore ...

Corea del Nord - storico annuncio di Kim Jong-un Video : Un discorso di pace alla nazione, accolto positivamente dagli Stati Uniti. C'è però chi non si fida: la giornata del 21 aprile 2018 si apre con un annuncio storico da parte della #Corea del Nord. Perfettamente in linea con la politica della distensione [Video] avviata all'inizio dell'anno in concomitanza con i Giochi Olimpici in Corea del Sud, Kim Jong-un ha annunciato che fermera' i test nucleari e missilistici del suo Paese. Le parole di Kim ...

Corea del Nord - l'annuncio a sorpresa di Kim Jong-un : 'Stop ai test - i missili nucleari funzionano' : Ma ora 'il Partito e la nazione devono concentrarsi sullo sviluppo dell'economia socialista', ha affermato Kim Jong Un. 'Questa è la nuova linea politica strategica', ha affermato il giovane leader, ...

Corea del Nord - svolta di Kim Jong-un<br>"Stop a test nucleari e missilistici" : Nella notte italiana una notizia importante è arrivata dalla Corea del Nord: Kim Jong-un ha annunciato che non ci saranno più test nucleari e missilistici, perché non ce ne è più bisogno. "Siamo in una nuova fase della storia" ha detto il leader del regime di Pyongyang, che si prepara a due importanti incontri, quello con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, fissato già per il 27 aprile, e quello con il Presidente degli Stati Uniti Donald ...

Kim Jong-un dice di aver sospeso i test nucleari : Poco dopo l'annuncio di Kim, Trump ha commentato scrivendo su Twitter: «ottima notizia per il mondo e la Corea del Nord: grosso passo in avanti. Non vedo l'ora di partecipare al nostro incontro». È ...

«Stop ai test nucleari»|Video L’annuncio di Kim Jong-un prima del summit con Trump : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese»: lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. A giugno storico vertice con il presidente Usa Trump

