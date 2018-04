: #Afghanistan, attacco suicida a #Kabul: almeno 4 morti e 15 feriti. L'attacco in scuola nella parte est della citt… - RaiNews : #Afghanistan, attacco suicida a #Kabul: almeno 4 morti e 15 feriti. L'attacco in scuola nella parte est della citt… - NotizieIN : Kabul,attacco sito elettorale:12 morti - AdrMontanaro : Attacco kamikaze a Kabul, almeno 12 vittime -

E'di almeno 12e 56 feriti l'kamikaze in un centroallestito in una scuola femminile a, in Afghanistan. La persona si è fatta esplodere all'interno della suola Asif Mael, tra le persone in fila per registrarsi in vista delle elezioni del 20 ottobre. I talebani afgani hanno negato qualsiasi loro coinvolgimento nell'attentato. La circostanza che la scuola colpita è in una zona abitata da musulmani rafforza l'ipotesi che si tratti di una operazione dell'Isis.(Di domenica 22 aprile 2018)