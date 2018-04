Juventus-Napoli a pari punti | cosa succede? Differenza reti decisiva per lo scudetto

oasport

(Di domenica 22 aprile 2018) La vittoria in extremis delsullaall’Allianz Stadium ha riaperto completamente la lotta per lo. Il gol nel recupero di Koulibaly ha riportato i partenopei ad una sola lunghezza dai bianconeri a quattro giornate dal termine. L’ipotesi di un arrivo a, a questo punto, diventa concreta:rebbe a quel punto? NO SPAREGGIO Lo spareggio non esiste più da anni. Peraltro, solo nel 1963-1964 se ne disputò uno che assegnò lo: lo vinse il Bologna grazie al 2-0 sull’Inter.IN CASO DI ARRIVO ALa prima discriminante sono ie lanei confronti diretti tra le due squadre.sono in perfettatà. Al San Paolo vinse la Vecchia Signora 1-0 grazie alla rete di Higuain. Al ritorno medesimo risultato in favore dei partenopei. A questo punto, con gli scontri diretti in ...