Juventus-Napoli 0-1 | Koulibaly riaccende lo scudetto al 90′

LIVE Juventus-Napoli 0-1 : Koulibaly - HIGHLIGHTS : Se non sei abbonato alle suddette pay tv, nessun problema: la partita verrà trasmessa in streaming anche dalla web-tv di Sky, NowTV. La particolarità di NowTV è che non richiede di stipulare un ...

Diretta/ Juventus Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Buffon salva su Callejon : Diretta Juventus Napoli, info streaming video e tv: sono 4 i punti di vantaggio dei bianconeri sui partenopei, la sfida può valere lo scudetto.

Juventus-Napoli 0-1. Koulibaly gol al 90' : Il Napoli vince per la prima volta allo Stadium grazie a un colpo di testa di Koulibaly al 90'. A quattro giornate dalla fine, il Napoli riapre la corsa scudetto e si porta a un punto dalla Juventus. ...

Juventus-Napoli 0-1 - il gol di Koulibaly a un minuto dalla fine riapre il campionato : Un gol di Koulibaly all’89′ riapre la corsa allo Scudetto. Il Napoli di Maurizio Sarri batte la Juventus a Torino. Minimo lo scarto grazie alla rete di testa del difensore centrale a un minuto dalla fine. Gli sviluppi di un calcio d’angolo decidono dunque la 34esima giornata di Serie A. Quando mancano quattro partite alla fine, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno solo un punto di vantaggio sui napoletani. La Juventus, però, ...

Video Gol Juventus-Napoli 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 22-4-2018 : Risultato Finale Juventus-Napoli 0-1: Cronaca e Video Gol Koulibaly e Highlights Partita 33^ Giornata Serie A 22 Aprile 2018. Un gol dell’uomo più rappresentativo di questo Napoli, Koulibaly, regala 3 punti d’oro ai partenopei di Maurizio Sarri che sconfiggono così all’ultimo minuto la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium. Partita dominata per lunghi tratti da parte degli azzurri, con i bianconeri ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

Il Napoli vince a Torino : -1 dalla Juventus - campionato in bilico : 90'+3: risultato finale. Juventus-Napoli 0-1. 90'+2: fallo in attacco di Matuidi su Albiol. 90 : tre minuti di recupero. 90 : GOL! corner di Callejon, testa di Koulibaly, niente da fare per Buffon. 89 ...

Il Napoli ha battuto 1-0 la Juventus : Ha vinto la partita più attesa della stagione con un gol al novantesimo di Kalidou Koulibaly: ora ha un solo punto di svantaggio in classifica The post Il Napoli ha battuto 1-0 la Juventus appeared first on Il Post.

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ prova a scucire lo scudetto alla Signora : -1 : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive

Il Napoli sbanca lo Stadium : Juventus sconfitta 0-1. Decisivo Koulibaly : corsa scudetto riaperta : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli batte la Juventus - è un colpo da scudetto! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, il Napoli fa il colpaccio in casa della Juventus e si porta a -1 dai bianconeri, ma con un calendario molto più abbordabile sogna lo scudetto(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 22:26:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : fuori Dybala - dentro Cuadrado : DIRETTA Juventus Napoli, info streaming video e tv: sono 4 i punti di vantaggio dei bianconeri sui partenopei, la sfida può valere lo scudetto.