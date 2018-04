Juve-Napoli 0-1 | partenopei a -1 E Sarri fa il dito medio

?Il Napoli espugna lo Stadium : 1-0 alla Juve - Koulibaly fa impazzire la città La corsa scudetto è riaperta : Uno straordinario Napoli vince allo Stadium di Torino contro la Juventus: 1-0. gol di testa di Koulibaly da angolo. Gli azzurri si portano a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla...

Juve-Napoli - la foto di Sarri che fa il dito medio ai tifosi : Prepartita con polemiche a Torino. Un fermo immagine tratto da un video girato all'arrivo del Napoli all'Allianz Stadium per la sfida scudetto con la Juve, mostra l'allenatore Maurizio Sarri mentre ...

Juventus-Napoli a pari punti - cosa succede? Differenza reti decisiva per lo scudetto : La vittoria in extremis del Napoli sulla Juventus all’Allianz Stadium ha riaperto completamente la lotta per lo scudetto. Il gol nel recupero di Koulibaly ha riportato i partenopei ad una sola lunghezza dai bianconeri a quattro giornate dal termine. L’ipotesi di un arrivo a pari punti, a questo punto, diventa concreta: cosa succederebbe a quel punto? NO SPAREGGIO Lo spareggio non esiste più da anni. Peraltro, solo nel 1963-1964 se ne ...

