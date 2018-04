Juve in ginocchio | ora il Napoli può davvero sognare

Juve-Real Madrid : 0-3. Cristiano Ronaldo da antologia - bianconeri in ginocchio nonostante una buona prestazione : L'articolo Juve-Real Madrid: 0-3. Cristiano Ronaldo da antologia, bianconeri in ginocchio nonostante una buona prestazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Juve - altro guaio per Allegri : problema al ginocchio per Khedira : Juve, altro guaio per Allegri: problema al ginocchio per Khedira Il pensiero di Max Allegri (e di tutti i tifosi della Juve) è corso subito lì, alla sfida di Champions contro il Real: quando al 55′ di Germania-Spagna Sami Khedira è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio, un brivido ha […]

Juve - ansia Bernardeschi : rinviati gli esami al ginocchio : Juve, ansia Bernardeschi: rinviati gli esami al ginocchio Uno slittamento imprevisto, che potrebbe allungare ulteriorimente i tempi di recupero di Bernardeschi. Continua a leggere L'articolo Juve, ansia Bernardeschi: rinviati gli esami al ginocchio sembra essere il primo su NewsGo.

