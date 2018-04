Juve | beffa al 90’ | il Napoli riapre il campionato 

Juventus - la beffa col Real Madrid ha dato ai bianconeri la carica-scudetto : Ad una settimana dallo scontro diretto la Juve mette il punto sul campionato. Ora si va a capo per l'ultimo capitolo della stagione con sei punti di differenza tra la capolista bianconera e il Napoli. ...

Juventus beffata - l’Italia si spacca. Perché non tutte le rimonte sono uguali? : La rimonta è uguale per tutti. Se ci fosse un tribunale del calcio, addetto ad analizzare vittorie e sconfitte di ogni squadra, forse sarebbe davvero così. Ma siccome lo sport è un concentrato di emozioni che non sempre incontra la razionalità, può capitare che lo stesso Paese che il martedì sera esulta tutto insieme per celebrare un successo storico, il giorno dopo si spacchi in due di fronte alla stessa identica impresa, realizzata però da ...

Juve - beffa atroce a Madrid. Var subito in Champions - ma Buffon sbaglia - : Decide un rigore , che c'era, concesso al 97' dall'arbitro Oliver. Agnelli contro Collina, ma lo scandalo è il no Uefa alla tecnologia

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

Beffa atroce : Juventus fuori al 97'. Il rigore di Ronaldo la condanna : 1-3. Buffon espulso : TORINO - Nessuna rimonta completa, nessuna impresa stile Roma. Ma la Juve la sfiora e cade solo al 97' su rigore, con il suo capitano espulso. La squadra di Allegri merita un 'grazie lo stesso' enorme ...

Real Madrid – Juventus 1-3. Niente lieto fine per i bianconeri : beffati su rigore al 93'. Buffon espulso - Ronaldo segna : Il sogno della Juventus è durato 94 minuti, più di una partita perfetta. L’impossibile che diventa Reale, il Real Madrid rimontato in casa di tre gol. Un altro miracolo dopo quello della Roma contro il Barcellona. Ma stavolta incompiuto. Quando sembrava fatta, i supplementari praticamente raggiunti, dopo la doppietta di Mandzukic, gli svarioni avversari e le parate di Buffon, tutto finisce per un calcio di rigore a tempo scaduto. Probabilmente ...

Juventus eliminata dalla Champions League / Un rigore al 97' qualifica il Real Madrid : 3-1 e beffa al Bernabeu : Juventus eliminata dalla Champions League: al 97' minuto il rigore di Cristiano Ronaldo fa fuori i bianconeri, cui non basta una prova maiuscola e tre gol segnati al Santiago Bernabeu(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:46:00 GMT)

