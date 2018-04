Julio Cesar si ritira | eroe del Triplete | meglio di Buffon Ma quel Mondiale

Il saluto del Maracanà per ultima partita di Julio Cesar : Grande festa del pubblico del Maracanà per l’ ultima partita del portiere del Flamengo Julio Cesar che a 38 anni lascia il calcio giocato dopo una lunga carriera costellata di successi con le maglie di Flamengo, Benfica e Inter con cui dal 2005 al 2012 ha vinto quattordici trofei: 5 scudetti, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League e una Coppa del mondo per club. Julio Cesar ha terminato la carriera, cominciata proprio col ...

Julio Cesar lascia il calcio - la festa dei tifosi del Flamengo : 'Emozioni indescrivibili' : I titoli di coda su una carriera che lui stesso nei giorni scorsi aveva definito come "qualcosa in più di un semplice sogno, perchè neanche quando da ragazzino fantasticavo avrei potuto immaginare 20 ...

Julio Cesar : l'aneddoto su Mourinho e Casillas : ... "Finisce un pezzo della mia vita, per me è stato un sogno, neanche da bambino avrei potuto immaginare tutto quello che mi è successo", le parole del portiere brasiliano a La Gazzetta dello Sport. A ...

Brasile - Julio Cesar torna al Flamengo : il primo discorso è da brividi : Julio Cesar non cambia mai. La sua grinta e la sua passionalità, all'età di 38 anni, la fanno ancora da padrone. Il portierone, uno degli eroi del triplete nerazzurro, a gennaio ha fatto ritorno in ...

Inter - Julio Cesar e quel particolare mai svelato in nerazzurro : Chi è il miglior portiere del mondo? Non esiste in assoluto, ci sono dei momenti e dei portieri che sono regolari ad alti livelli. Ti­po Neuer, leader in campo; Buffon; mi piace molto Lloris del ...