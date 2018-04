Italia-Francia Marittimo | al via ' Avviso' da 42 milioni per progetti di enti pubblici e

Scontri sul confine Italia-Francia - i manifestanti forzano il blocco della Gendarmerie : Alta tensione sul confine tra Italia e Francia. Un gruppo di No Tav, centri sociali e migranti hanno superato la frontiera, sfondando più volte i cordoni della Gendarmerie e bloccato la statale alle porte di Monginevro, mentre gli estremisti di destra, che ieri con un blitz hanno messo reti anti-profughi, hanno lasciato Nevache. Gli agenti i...

Migranti - militanti di estrema destra “bloccano” il confine tra Italia e Francia : “Stop all’immigrazione di massa” : Un gruppo di militanti di estrema destra, attivisti di di Génération Identitaire, manifestano contro il passaggio dei Migranti al confine tra Italia e Francia, nella regione di Haute-Alpes. In gran parte sono francesi, ma a loro si sono uniti anche attivisti giunti da altre nazioni europee. Oltre allo striscione posato sulla neve con la scritta “Closed Border” (Frontiere chiuse), i manifestanti hanno piantato nella neve una ...

Il bello e dannato di Francia e la più talentuosa d'Italia uniti da un'esperienza totalizzante : Louis Garrel e Alba Rohrwacher. Lui è il bello e dannato del cinema francese. Figlio d'arte , suo padre è Philippe Garrel, , fragile e scarmigliato come un dandy d'altri tempi sembra appena uscito da ...

Calcio - il calendario delle amichevoli dell’Italia : storica prima volta contro l’Arabia Saudita. Poi Francia e Olanda : La FIGC ha svelato il programma e il calendario delle amichevoli che l’Italia disputerà a maggio e giugno. Saranno gli ultimi impegni della stagione, prima che gli azzurri si mettano comodi per assistere da spettatori ai Mondiali 2018, da cui sono rimasti esclusi dopo l’oramai tristemente famosa sconfitta nei playoff contro la Svezia. La prima avversaria sarà l’Arabia Saudita, venerdì 28 maggio al Kybunpark di San Gallo, in ...

La favola degli Herbiers : "Con il mio calcio Italiano sfido le grandi di Francia" : Dalla Terza divisione alla finale di Coppa nazionale. Il tecnico Masala, origini sarde: 'Tifo azzurri e Juve' Il cellulare suona con «Fratelli d'Italia». La passione per il Paese del padre, originario ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Vairano - l’attesa è finita! Gli azzurri sfidano la Francia - in palio anche il titolo Italiano : Un duplice appuntamento caratterizza la tappa italiana della FEI Nations Cup 2018 di Completo. A Vairano nel weekend andrà in scena l’ormai canonico concorso internazionale, che stavolta disporrà di un ulteriore motivo di interesse. Oltre alla Coppa delle Nazioni, che assegna punti per la classifica della FEI Nations Cup, infatti, si disputerano anche i Campionati Italiani 2018 di Completo, abbinati al CICO3*, l’appuntamento più ...

Presentato a Vinitaly "Franciacorta Stage" - tappa del Giro d'Italia : ...simili a quelle che ogni produttore vitivinicolo di Franciacorta ha in questi anni saputo metter in campo per riuscire ad ottenere risultati di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo". Martina ...

Tim-Vivendi - l'ennesimo scontro tra Italia e Francia "colonialista" : La Cdp scende in campo per bloccare la spregiudicatezza di Vincent Bolloré in quella che è solo l'ultima vicenda che vede contrapposte Parigi e Roma

Francia - esperti a confronto per la giornata della ricerca Italiana nel mondo : 'Insieme all'Ice di Parigi lavoriamo per unire il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni ha detto Teresa Castaldo cercando di creare un primo 'innovazione hub' italiano in Francia. ...

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte Usa - Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo, cioè due visioni differenti dentro l'Alleanza. Se Washington, Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a tenere compatta l'Alleanza è stato ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Parigi : “Arsenale distrutto” | Gentiloni : “Dall’Italia nessuna azione bellica” : Usa, Gb e Francia attaccano la Siria: 100 missili su Damasco e Homs | Parigi: “Arsenale distrutto” | Gentiloni: “Dall’Italia nessuna azione bellica” Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L’Iran: […]