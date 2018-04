Italia fabbrica di precari | meno disoccupati | ma ad alto rischio povertà

Povera Italia - fabbrica di precari : Meno disoccupazione, compensata da una "fabbrica" di lavoratori precari. Ora sono oltre 9,3 milioni gli Italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà , quindi, è sempre più estesa l'area di ...

Fabbrica bella e umanesimo metalmeccanico - ecco le vie per lo sviluppo Italiano : Fragile per quanto sia, la crescita economica continua e trova conferma anche nei dati del Fondo Monetario (+1,5%, nelle previsioni per il 2018). Ed è trainata dagli investimenti delle imprese, dall'export dei prodotti di qualità, dalla forza dell'economia reale che trova, proprio nell'industria innovativa, i suoi cardini. Due indicazioni trovano spazio, nel discorso pubblico economico: la "Fabbrica bella" e "l'umanesimo ...

Terrorismo - marocchino espulso dall'Italia : nel telefono aveva video per fabbricare esplosivo : espulso dall'Italia un marocchino di 34 anni residente nelle Marche. L'uomo, espulso con decreto del ministro dell'Interno Marco Minniti per motivi di sicurezza nazionale,...

La fabbrica di fake news Italiane? Si trova a Taurianova - in Calabria - : Più di 30 siti e 40 pagine Facebook collegate tra loro per un pubblico potenziale di oltre 4 milioni di seguaci: sono i numeri del network che da due anni producE contenuti virali. Ne parliamo stasera ...

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO - Italia 1/ Johnny Depp ancora con Tim Burton : info streaming (oggi - 27 marzo 2018) : La FABBRICA di CIOCCOLATO, il film in onda su ITALIA 1 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, David Kelly e Noah Taylor, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:31:00 GMT)

Programmi TV di stasera - martedì 27 marzo 2018. Su Italia1 «La Fabbrica di Cioccolato» : La Fabbrica di Cioccolato Rai1, ore 20.30: Inghilterra – Italia Dopo il match contro l’Argentina, l’Italia torna in campo per affrontare l’Inghilterra in un’altra amichevole di lusso. Gli azzurri cercheranno un colpaccio per rilanciarsi ulteriormente dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Rai2, ore 21.20: Hawaii Five – 0 - 1^Tv 7×8 – Riti di passaggio: Danny accompagna sua figlia Grace al Gran ballo d’inverno ...

