Isole Svalbard | il paese di ghiaccio che dobbiamo proteggere

(Di domenica 22 aprile 2018) Esistono luoghi nel mondo, dove la bellezza della natura si esprime in maniera unica, che rischiano, a causa dei grandi cambiamenti climatici, di subire una trasformazione irreversibile degli aspetti che più concorrono a determinare la loro unicità. Uno di questi, che si trova nella parte abitata più a nord della terra al 78° parallelo, è costituito dalle, che in norvegese antico significa «coste fredde», l’arcipelago diche si trovano in una zona incontaminata e sconfinata, ricoperta per il 60% di, che a queste latitudini assume le sembianze del permafrost, terreno permanentemente gelato anche in profondità. In questo luogo – che fino al 1925 era «terra di nessuno» – non si può nascere perché non esiste un reparto di ostetricia e le donne dell’isola, a tre settimane dalla nascita, devono trasferirsi per partorire sulla terraferma, nella ...