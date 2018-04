Isis rivendica l' attentato a Kabul

Francia - uomo assalta supermercato e fa tre vittime : ucciso. L'Isis rivendica : Torna il terrore in Francia, torna L'Isis. Redouane Lakdim, 26 anni, marocchino con documenti francesi, sospettato di radicalizzazione, è passato improvvisamente all'attacco a...

Francia - terrorista chiede la liberazione di Salah e spara : 3 morti e 5 feriti. L’Isis rivendica : Terrore nel sud della Francia. Redouane Lakdim, 26enne di origine marocchina, conosciuto ai servizi segreti e già schedato per radicalizzazione, si è trincerato all’interno di un supermercato a Trebes e ha catturato alcune persone, poi ha aperto il fuoco e ne ha uccise due. L’uomo, che sosteneva di appartenere alL’Isis e di voler vendicare la Sir...

Mattina di terrore a Trebes - sale a 3 il bilancio delle vittime. Ucciso l’attentatore. L’Isis rivendica | : Il ministero dell’Interno ha annunciato l’avvio delle operazioni per trarre in salvo i clienti catturati. Il premier, Edouard Philippe, ha definito «grave» la situazione

Francia - terrorista chiede la liberazione di Salah e spara : tre morti. L’Isis rivendica : Terrore a Trebes, nel sud della Francia. Redouane Lakdim, 26enne di origine marocchina, conosciuto ai servizi segreti e già schedato per radicalizzazione, si è trincerato all’interno di un supermercato Super U e ha catturato alcune persone come ostaggio sparando alcuni colpi. ...

Afghanistan - almeno 25 morti in attentato kamikaze a Kabul - Isis rivendica : In base a una prima ricostruzione il kamikaze si è fatto esplodere vicino a una folla di centinaia di persone, in maggioranza sciiti, che si erano riunite per celebrare il Nowruz

Rivendicato dall’Isis l’attentato nella Chiesa Ortodossa in Russia : L’agenzia Amaq ha Rivendicato l’attacco in una Chiesa Ortodossa da parte dell’Isis: sono state uccise cinque donne – quattro sul colpo e una dopo il trasporto in ospedale – da un uomo che ha sparato contro tutti i fedeli al termine di una celebrazione e che uscivano dal luogo sacro a Kizlyar nella parte musulmana del Daghestan. L’attacco da parte di un Killer è avvenuto durante una festa Ortodossa. Lui, soli ...

Attacco in chiesa in Russia - uccise 5 donne. Isis rivendica : “Era un soldato dell’Islam” : Attacco in chiesa in Russia, uccise 5 donne. Isis rivendica: “Era un soldato dell’Islam” Cinque donne sono state uccise nella sparatoria avvenuta domenica nella repubblica caucasica del Daghestan, in Russia. Una persona ha aperto il fuoco davanti a una chiesa ortodossa sui fedeli che uscivano dalla messa.Continua a leggere Cinque donne sono state uccise nella […] L'articolo Attacco in chiesa in Russia, uccise 5 donne. Isis rivendica: “Era ...