: L'attacco di Usa e alleati su obiettivi governativi in Siria non cambierà gli equilibri del conflitto in corso: Rus… - limesonline : L'attacco di Usa e alleati su obiettivi governativi in Siria non cambierà gli equilibri del conflitto in corso: Rus… - riotta : Il mondo ricorda la guerra di Putin e Assad in Siria solo durante i raid Usa. Ipocrita. Ma la mancanza di strategia… - NewsTG_ : #ULTIMORA IRAN: Se gli Usa si ritireranno dall'accordo siglato nel 2015 riprenderemo in modo intenso il programma di arricchimento nucleare -

Teheran avverte: se gli Usa si ritireranno dall'accordo siglato nel 2015 con la comunità internazionale, l'è pronto a riprendere in modo "intenso" il programma di arricchimento. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Zarif, affermando che potrebbero arrivare altre "misure drastiche". Dichiarazioni arrivate in vista della scadenza dell'ultimatum di Trump,che ha indicato il 12 maggio come termine entro il quale l'Ue - garante insieme a Cina e Russia-deve rafforzare l'accordo con misure più stringenti per l'.(Di domenica 22 aprile 2018)