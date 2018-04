: L’Iran minaccia: conseguenze per gli Usa se salta l’accordo sul nucleare - LaStampa : L’Iran minaccia: conseguenze per gli Usa se salta l’accordo sul nucleare - limesonline : L'attacco di Usa e alleati su obiettivi governativi in Siria non cambierà gli equilibri del conflitto in corso: Rus… - riotta : Il mondo ricorda la guerra di Putin e Assad in Siria solo durante i raid Usa. Ipocrita. Ma la mancanza di strategia… -

Se Trump uscirà dall'sul nucleare ci saranno "non molto piacevoli" per gli Usa, tra cui il ritorno all'arricchimento dell'uranio. Così il ministro degli Esteriiano, Zarif, in vista della scadenza dell'ultimatum di Trump sul cestinamento dell'se entro il 12 maggio l'Ue, che ne è uno dei garanti con Cina e Russia, non lo avrà rafforzato con misure più stringenti per la Repubblica islamica. "Decideremo sulla base dei nostri interessi di sicurezza nazionale -assicuraquali esse siano non saranno piacevoli"(Di domenica 22 aprile 2018)