Iran | se Usa fuori da accordo riprenderemo programma nucleare

Iran : Usa fuori accordo?Via al nucleare : 8.30 Teheran avverte: se gli Usa si ritireranno dall'accordo siglato nel 2015 con la comunità internazionale, l'Iran è pronto a riprendere in modo "intenso" il programma di arricchimento nucleare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Zarif, affermando che potrebbero arrivare altre "misure drastiche". Dichiarazioni arrivate in vista della scadenza dell'ultimatum di Trump,che ha indicato il 12 maggio come termine entro il quale l'Ue - ...

Usa : 'Carrie' tifa per l'amica 'MIranda' governatore di NY : Sarebbe "giusta per New York" e la sua corsa e' "esaltante". Cosi' l'attrice Sarah Jessica Parker, la Carrie di 'Sex and the City', esprime il suo sostegno alla collega Cynthia Nixon - l'amica Miranda ...

Usa - violò l’embargo con Iran e Corea del Nord : vietati i prodotti Zte per sette anni : sette anni di vacche magre, come nei libri della Genesi, ma non stiamo per parlare di brani delle Sacre Scritture. Lo spunto non arriva dalla Bibbia, ma da un provvedimento del BIS, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento statunitense del Commercio. I sette anni in questione sono quelli di divieto di esportazione negli Usa che il ministro Wilbur L. Ross jr. ha inflitto a Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation (“ZTE ...

ILARIA ALPI E MIran HROVATIN/ Nuove intercettazioni - caso riaperto? La mamma : "Illusa troppe volte sono stanca" : ILARIA ALPI e MIRAN HROVATIN: la procura di Roma ha depositato nuovi documenti sulla morte della giornalista Rai assassinata insieme all'operatore tv il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:45:00 GMT)

Gentiloni : «In Siria inaccettabile l’uso di armi chimiche - Italia non è neutrale» Quando si ritIrano gli Usa? Le tre ipotesi : Il premier riferisce alle Camere: «Credo che non possiamo accettare che si torni a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale a legittimarne l’uso»

Mercoledì in teatro a Ragusa con MIrandolina : Mercoledì, il teatro!, torna domani la rassegna promossa dal Cts di Ragusa al Perracchio. Carmela Buffa Calleo porterà in scena Mirandolina

Siria - quando si ritIrano gli Usa? 3 ipotesi E si rompe il silenzio sul raid di Israele : Gli interventisti al Pentagono spingono per continuare, Trump vuole accorciare i tempiL’interesse dei russi e l’ipotesi di uno scontro fra Israele e Teheran

Siria : Putin telefona a Iran - avverte su caos con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca : Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.

Siria - la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

Bombardamenti Usa in Siria/ Esplosioni in base Iran ad Aleppo : “raid Israele” : Bombardamenti in Siria: Usa-Francia-GB contro Assad e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Attacco alla Siria - lanciati 100 missili; Iran : 'USA - GB e Francia criminali' Video : L'Attacco tanto minacciato alla fine è arrivato, nonostante negli ultimi giorni #Trump sembrasse avere atteggiamenti distensivi. L'Attacco è cominciato nella notte, quando USA, Francia e Inghilterra congiuntamente hanno sparato un totale di 100 missili. La difesa antimissilistica Siriana ha respinto il 90% degli attacchi, solo una decina sono riusciti alla fine a colpire gli obiettivi. L'Attacco alla Siria La #russia ha condannato fortemente ...

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non servIranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Russia : se Usa colpIranno Siria abbatteremo loro missili. Trump : preparatevi - i missili arriveranno : "Russia, preparati", perchè "i missili stanno arrivando". Così Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, risponde agli avvertimenti contro gli Usa lanciati dall'ambasciatore russo in Libano, ...

Iran : Rouhani - se USA violano accordo nucleare - lo rimpiangeranno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...