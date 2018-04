Iran | Macron a Usa | su accordo nucleare non c' è un piano B

Iran : accordo sul nucleare al centro di un incontro Trump-Macron : Emmanuel Macron e Donald Trump discuteranno, nel loro incontro alla Casa Bianca martedì, dell’ accordo sul nucleare dell’ Iran , il JCPOA, da cui gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi il mese prossimo. Come hanno spiegato fonti della Casa Bianca nel briefing per la presentazione dell’ incontro , i due leader parleranno anche della Siria, del raid congiunto condotto in risposta al presunto attacco chimico del regime a Douma il sette ...

Attacco in Siria - Iran : 'Da Trump - Macron e May atti criminali' : L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema Iraniana, ha definito Trump, Macron e May "criminali" dopo l'Attacco congiunto in Siria. "Dichiaro fermamente che i presidenti degli Stati Uniti, di Francia e ...