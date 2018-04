Iran e non solo Ecco come difendiamo Israele Parla Peri | ex direttore Shin Bet

Martina : "Non riuscIranno a dividere Pd" : 14.34 Da parte delle forze che hanno prevalso il 4 marzo "abbiamo visto 45 giorni di tatticismi esasperati, giochi di posizionamento e ripicche. L'esatto contrario di quello che serve all'Italia". Così il segretario reggente Pd,Martina. "Rivendico con forza la posizione chiara del Pd, e dico che nessuno riuscirà mai a dividerci", ha assicurato. "Continueremo a seguire il lavoro delicato di Mattarella con il massimo impegno verso l'Italia e ...

Pensioni - nel 2050 servIranno almeno 70 anni per lasciare il lavoro (ma non per tutti) : Nel 2018 gli italiani che hanno oltre 64 anni sono circa 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione: il numero degli ultra sessantenni è aumentato esponenzialmente, basti pensare che nel 1951 rappresentavano...

Sindaco dedica via a AlmIrante e Berlinguer : l'Anpi non lo invita al 25 aprile : Lui ci vorrebbe provare. Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha un'idea che definire ambiziosa è forse un eufemismo: punta alla "pacificazione nazionale" a oltre 70 anni dalla guerra civile che insanguinò l'Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Insomma: vorrebbe superare le contrapposizioni ideologiche destra-sinistra. In che modo? dedicando una via a Enrico Berlinguer e a Giorgio Almirante. Entrambi, insomma. ...

Pensioni - nel 2050 servIranno almeno 70 anni per lasciare il lavoro (ma non per tutti) : Nel 2018 gli italiani che hanno oltre 64 anni sono circa 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione: il numero degli ultra sessantenni è aumentato esponenzialmente, basti pensare che nel 1951 rappresentavano...

Gentiloni : «In Siria inaccettabile l’uso di armi chimiche - Italia non è neutrale» Quando si ritIrano gli Usa? Le tre ipotesi : Il premier riferisce alle Camere: «Credo che non possiamo accettare che si torni a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale a legittimarne l’uso»

Siria - il raid non sfiora Assad. Due fronti caldi con l’Iran protagonista : La Siria colpita dal raid militare venerdì notte non è la Siria che interessa ai Paesi occidentali. Nel centro e sulla costa mediterranea di questo Paese martoriato da sette anni di...

Macron incassa e mena : 'Non cederemo alla tIrannia delle minoranze' : ...affermato di voler "accompagnare i francesi nella realizzazione di riforme strutturali profonde" proprie alla "società di trasformazione" globale che promuove fin da quando era ministro dell'Economia,...

"Ad Arcore aspIranti mantenute - non prostitute" : processo show a Minetti e Fede : Non erano "prostitute", ma al massimo "aspiranti mantenute" le circa 30 ragazze ospitate da Silvio Berlusconi ad Arcore nelle serate del "bunga bunga". Lo ha sottolineato l'avvocato Paolo...

Questa Inter non è da Champions - molto meglio l’Atalanta : Handanovic e MIranda i migliori - la squadra di Gasperini spreca in attacco [FOTO] : 1/9 LaPresse ...

Kahn su Buffon : 'RitIrandosi avrebbe evitato Svezia e Real. Se non capisci il momento per smettere poi fa male' : Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions'

Israele contro l'Iran : 'Non permetteremo il vostro radicamento in Siria' Video : 2 Com'è abbastanza noto, tra lo stato d'#Israele e la Repubblica islamica dell'#iran non vi sono buone relazioni e più volte i contrasti tra i due Paesi hanno rischiato di sfociare in una guerra. Su ciò, c'è da dire che lo stato ebraico considera una forte minaccia l'Iran e il suo progetto di costruzione della bomba atomica, che potrebbe essere utilizzata proprio contro Israele. Dall'altra parte, le stesse autorita' dell'Iran ...

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non servIranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Israele contro l'Iran : 'Non permetteremo il vostro radicamento in Siria' : Com'è abbastanza noto, tra lo stato d'Israele e la Repubblica islamica dell'Iran non vi sono buone relazioni e più volte i contrasti tra i due Paesi hanno rischiato di sfociare in una guerra. Su ciò, c'è da dire che lo stato ebraico considera una forte minaccia l'Iran e il suo progetto di costruzione della bomba atomica, che potrebbe essere utilizzata proprio contro Israele. Dall'altra parte, le stesse autorità dell'Iran considerano lo stato ...

Inter - Spalletti : 'Quando le cose non gIrano - non fai risultati' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Torino-Inter, Luciano Spalletti ha commentato così la sconfitta dei suoi contro i granata: 'Ci sono momenti dove non va come vorresti neanche se la pigi. Abbiamo avuto meno bravura, meno ...