Inzaghi | “corsa Champions? Siamo all’ultima salita | faremo nostro meglio”

(Di domenica 22 aprile 2018) “in corsa e dobbiamo rimanerci. Nonstati in corsa per 33 partite a caso. Dal primo giorno ad Auronzo abbiamo lavorato per questo. Oraall’ultima, dovremo fare delmeglio”. L’allenatore della Lazio Simonechiede uno ultimo sforzo alla sua squadra in vista del finale di stagione che potrebbe riportare i biancocelesti nell’Europa che conta. La Lazio è terza con 64 punti insieme alla Roma, con l’Inter a una lunghezza: “tre squadre in un punto che hanno fatto un ottimo cammino -aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria-. La mia squadra cerca sempre di fare la partita e domani dovremo essere attenti perché la Samp può creare problemi se affrontata nel modo sbagliato. Conosco Giampaolo e lo stimo molto”. Nella grande stagione della Lazio, sin qui miglior attacco ...