Inter | per Brozovic resta la tentazione plusvalenza

Derby di mercato per Asamoah : Inter in pole - ma il Milan prova un clamoroso sorpasso : Il Milan si lecca le ferite nel day after della vergognosa gara di ieri contro il Benevento. Una sconfitta che chiude definitivamente ogni idea relativa alla Champions League, ma complica anche la corsa all’Europa League, con diverse squadre che spingono alle spalle dei rossoneri. Il ds Mirabelli però, come è giusto che sia, si sta già muovendo sul mercato, con i fondi che nella prossima estate saranno prossimi allo zero. I calciatori in ...

Elezioni Molise - chi sono i candidati e perché il voto Interessa tutti : sono aperte dalle 7, e fino alle 23, le urne in Molise, dove si vota per eleggere il governatore regionale. Ma la consultazione - che, scrive Virginia Piccolillo, riguarderà appena 332.653 aventi ...

Chievo-Inter in tv - dove vedere la diretta streaming : Spalletti per rispondere alla Roma : Chievo-Inter in diretta tv e streaming: telecronisti Chievo Verona-Inter in diretta su Premium Sport 2 e Premium Calcio 1 HD alle ore 15.00, telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Massimo ...

Mercato Milan - è fatta per un colpo di livello Internazionale? I dettagli Video : Il #Milan è attento. Lo è fuori dal campo dove Marco Fassone conta di diradare le nubi che sembravano annidarsi sul futuro. Lo è anche e soprattutto sul Mercato dove Massimiliano Mirabelli ha iniziato a muoversi con largo anticipo, delineando quelle che dovranno essere le strategie. Il club rossonero non adottera' una politica di investimento analoga a quella dell'estate scorsa. C'è l'idea di fare dei colpi intelligenti e che possano ...

Intervista di Alessia Mocci a Giancorrado Barozzi : vi presentiamo “Altruismo e cooperazione in Pëtr A. Kropotkin” : “[…] Ogni corporazione d’artigiani praticava in comune sia la vendita dei prodotti che gli acquisti in comune delle materie prime, e i suoi membri erano al tempo stesso mercanti e lavoratori manuali. Perciò il predominio raggiunto dalle antiche corporazioni, nella fase iniziale di vita della libera città, assicurò al lavoro manuale l’alta posizione che occupò […]

Cosenza - le periferie come porte della città : in fase di avvio gli Interventi che stravolgeranno le aree marginali per la loro ... : Cosenza - Un'Amministrazione che non si ferma, quella guidata dal sindaco Mario Occhiuto, sempre più motivato insieme alla sua squadra di governo nell'opera di riqualificazione complessiva della città.

Plusvalenze gonfiate tra Milan - Inter e Genoa : indagati per falso in bilancio Thohir - Galliani e Zarbano : Non solo Milan e Inter ma anche il Genoa. C’è anche l’amministratore delegato della squadra rossoblu, Alessandro Zarbano, nell’inchiesta sulle Plusvalenze sulle vendite di giocatori della procura di Milano. Il manager Genoano è stato iscritto nel registro degli indagati a Genova e il fascicolo è in mano al sostituto procuratore Marcello Maresca. L’ufficio inquirente del capoluogo lombardo, invece, indaga sul presidente dell’Inter, ...

Inter - arriva una mossa sorprendente per trattenere Joao Cancelo : Continua a tener banco la questione Joao Cancelo in casa Inter. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro dal Valencia, una cifra alta e da esercitare entro il 30 giugno, nonostante la necessità della società nerazzurra di chiudere il bilancio in pareggio entro quella data per liberarsi definitivamente dai paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Dopo un inizio di stagione in ...

Inter - Spalletti : “da club basi per costruire” : Sono state gettate ottime basi per il futuro e, alla fine della stagione, le scelte della societa’ saranno semplici: lo dice l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta di Verona, dove i nerazzurri affronteranno il Chievo. “Si lavora sempre per migliorare. La società – spiega il tecnico nerazzurro – ha lavorato per salire in classifica e i calciatori hanno sempre lavorato in maniera ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 8 mln per i primi 177 Interventi : Strade, frane e arginature, corsi d’acqua, servizi pubblici e assistenza alla popolazione. Via libera a 7 milioni e 881 euro per cantieri di messa in sicurezza e per interventi di ripristino di viabilita’ e infrastrutture pubbliche nei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forli’-Cesena, le sei province duramente colpite dall’8 al 12 dicembre 2017 dall’eccezionale ondata di Maltempo per cui, ...

Trump - da Kim grande notizia per il mondo Intero

Stop test - Trump : da Kim Jong-un grande notizia per il mondo Intero : "Una grande notizia per la Corea del Nord e per il mondo intero". Così Donald Trump su Twitter commenta l'annuncio fatto dal leader del regime di Pyongyang, Kim Jong-un, di sospendere i test nucleari e missilistici. "Un grande progresso", afferma il ...