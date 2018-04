Inter | Asamoah ha già preso casa a Milano | ma il Milan tenta il sorpasso

Inter - dopo De Vrij e Asamoah nuovo colpo a parametro zero : c'è la firma Video : L'#Inter non pensa solo al campionato, nonostante la lotta Champions sia entrata nel vivo con i nerazzurri al quinto posto a 63 punti, ad un punto di distacco da Roma e Lazio, rispettivamente terza e quarta, che ieri hanno battuto Genoa e Fiorentina. Inter che, invece, ha battuto il Cagliari nell'anticipo della trentatreesima giornata di campionato con un netto 4-0 [Video] grazie alle reti di Joao Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic. La societa' ...

Inter - Asamoah si avvicina : incontro con l'agente alla Pinetina. E Candreva... : incontro CON l'agente - Come riporta Premium Sport , al 'Centro sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti' , la vecchia 'Pinetina', , si è visto nel pomeriggio Federico Pastorello , agente - tra ...

Inter - Ausilio : 'De Vrij e Asamoah? Stiamo lavorando - vogliamo farci trovare pronti' : Una rincorsa Champions che continua, il ko della Roma che aiuta e una trasferta a Torino da vincere per prendersi il terzo posto in classifica. L'Inter affronta i granata di Mazzarri con l'obiettivo ...

Inter - una difesa da record. Cancelo da riscattare. E con De Vrij e Asamoah... : Nemmeno Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel e Chivu, protetti da Zanetti e Cambiasso, avevano fatto tanto. Cinque gare consecutive di A senza incassare gol: non succedeva, all'Inter, dall'agosto 2005. ...

Calciomercato Inter - Marotta parla di Asamoah : 'Inter? Non mi risulta ' : Le parole di Marotta a Premium Sport 'La cena Dybala-Simeone? Mi fa sorridere che si parli di una cosa del genere, non mi sorprendo che in un ristorante di Madrid possa succedere che ci sia seduto da ...

Juventus - Marotta : 'Asamoah-Inter? Non mi risulta...' : TORINO - Poco prima dell'inizio di Juventus-Milan, Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium parlando soprattutto di calciomercato: ' La cena Dybala-Simeone? Mi fa sorridere che si parli ...

Da VivoPerLei - un tifoso milanista : 'Asamoah prossimo all'Inter - tripla beffa per la Juventus' : Una definizione che non fa sconti, spietata: il termine riserva , all'Interno del vasto mondo della pratica calcistica, ricopre un ruolo spinoso e poco dignitoso come il sottolineare la marcata ...

Asamoah andrà all'Inter : accordo fatto - contratto triennale : TORINO - Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell'Inter che lo ha convinto con un contratto di tre anni. La mutazione della sua maglia sta dunque sempre più virando sul nero e l'azzurro, ...