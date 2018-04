Inter | 3 punti Champions

“Che copione!”. Simone Coccia - per i fan non c’è proprio storia sui quei tattoo. Appena entrato al Grande Fratello - tutti a fissare il suo ‘nuovo’ viso e… ahhhh - ecco a chi si è ‘ispirato’. Ed è il diretto Interessato (famoso) a mettere i puntini sulle i : Simone Coccia Colaiuta è uno degli inquilini di questo nuovo Grande Fratello targato Barbara D’Urso. Si sapeva che il fidanzato di Stefania Pezzopane (sì, stanno ancora insieme) sarebbe entrato nella Casa e, come era facilmente intuibile, si è distinto già nella prima puntata del reality. La conduttrice l’ha subito messo alla prova rinchiudendolo per un po’ al Lido Carmelita e obbligandolo a indossare un costumino giallo ...

Impresa - puntiamo sul mercato Internazionale. E basta con l’alibi della Cina : Nel post precedente avevamo cominciato a segmentare il quadro del sistema manifatturiero italiano: quale area, quale insieme o sottoinsieme, può davvero candidarsi a far ripartire l’economia italiana? Abbiamo mostrato graficamente che le aree a1) mercato interno/economia di borgo e a2) mercato interno/economia nazionale sono evidentemente sature: la vera risorsa per espandere la nostra economia nel manifatturiero è costituita dal mondo ...

Punti Champions per l'Inter tutto facile con il Cagliari (4-0) : Partita senza storia al 'Meazza', con i nerazzurri a segno dopo 3' con Cancelo. Nella ripresa vanno in rete Icardi, Brozovic e Perisic. Gara da dimenticare per i sardi. La squadra di Spalletti sale per ora al terzo posto

Lopez : "Vogliamo punti anche con l'Inter" : Cagliari senza centrocampisti per la trasferta di domani sera contro l'Inter. anche gli ultimi allenamenti confermano i forfait di Deiola e Dessena, mentre Cigarini e Barella sono entrambi ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Contro l'Inter per fare punti» : Cagliari - "Non è vero che non abbiamo nulla da perdere: ci sono sempre in palio 3 punti. Mancano poche partite alla fine del campionato, dobbiamo cercare di fare risultato ovunque, non importa il ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Inter? Cerchiamo punti ovunque» : Cagliari - "Dobbiamo dare continuità ai risultati: sabato abbiamo colto una vittoria fondamentale, è vero, però se pensassimo di essere già al sicuro commetteremmo un grosso errore. Abbiamo cinque ...

Serie A : Inter Cagliari Lopez - vogliamo punti anche con l'Inter : Cagliari senza centrocampisti per la trasferta di domani sera contro l'Inter. anche gli ultimi allenamenti confermano i forfait di Deiola e Dessena, mentre Cigarini e Barella sono entrambi ...

Trani News - Santorsola sulla chiusura dei Punti di primo Intervento : «Le Asl devono rispettare l'Accordo di programma» : Quel piano, lo ricordiamo giusto per dovere di cronaca, prevedeva la riconversione di diversi ospedali in presidi territoriali che, in modi alternativi al ricovero convenzionale, avrebbero offerto ...

Chiusura Punti di primo Intervento : 'Futuro incerto per i dipendenti' : Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Antonio Macchia, segretario generale della Cgil Brindisi, sulla riconversione dei Punti di primo intervento pugliesi , inclusi quelli di Ceglie Messapica, San ...

Riconversione punti di primo Intervento - PPI - . Amati : decisione sbagliata che contrasterò per modifiche" : Perché quando tutta l'erba si raccoglie in un unico fascio non c'è scienza e nemmeno amministrazione". /comunicato Share this on WhatsApp

Test di velocità con Samsung Galaxy S9 e S8 : confronto video con spunti Interessanti : In queste settimane il duello a distanza tra Samsung Galaxy S9 e S8 ci fornisce spunti davvero interessanti, al punto da valutare una promozione ufficiale della divisione italiana che consente la permuta del vecchio smartphone per passare al nuovo, come vi abbiamo riportato sulle nostra pagine pochi giorni fa. Già allora ho deciso di esprimere la mia opinione sulla convenienza associata ad un passaggio simile, ma oggi vorrei andare un pochino ...

Milan-Inter - i rossoneri si giocano tutto. Inter con 8 punti di assicurazione : Rino Gattuso e Luciano Spalletti, due che non confezionano certo banalità da conferenze stampa, hanno sintetizzato come meglio non si potrebbe questo derby secondo Milan e Inter: 'Non possiamo ...

L’Inter vede la Roma a soli due punti : Tutto facile per l’Inter che si impone sul Verona e si porta a 58 punti in classifica. A San Siro termina

Inter vs Hellas Verona - punti e spettacolo davanti ai 60.000 di San Siro : I nerazzurri battono con un netto 3-0 i gialloblù: cronaca e tabellino di Inter vs Hellas Verona. CreditFoto: Facebook Inter VS Hellas Verona 3-0, LA CRONACA Inizio col botto per l'Inter, che dopo 35 secondi passa in vantaggio: rimessa laterale battuta velocemente da Perisic per Icardi, che fredda Nicolas in uscita e fa 1-0. Al 13° arriva anche il ...