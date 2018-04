Infortunio Zapata | tegola Sampdoria | si ferma l’attaccante

calcioweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018)– Si sta giocando la 34^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e, doppio vantaggio per la squadra di Simone Inzaghi grazie alle reti di Milinkovic-Savic e De Vrij. Ma le brutte notizie per Giampaolo non finiscono,per l’attaccante Duvan, al suo posto Quagliarella. Per il colombiano accertamenti nelle prossime ore. L'articolo: sil’attaccante sembra essere il primo su CalcioWeb.