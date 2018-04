“Incinta!” Sì | la super coppia aspetta un bebè La notizia rimbalza sui media di tutto

caffeinamagazine

(Di domenica 22 aprile 2018) Laera nell’aria. E se non sono ancora i diretti interessati ad annunciarlo la voce si è diffusa in maniera così veloce che presto dovranno farlo. Nascerà ad ottobre il loro primo figlio – ancora non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia – ed i fan dellanon stanno più nella pelle. Il lieto annuncio arriva a quasi un anno esatto delle nozze, celebrate lo scorso 20 maggio. Così mentre i sudditi inglesino l’arrivo del terzo royal baby di William e Kate, il quotidiano Sun on Sunday rivela che Pippa sarebbe in dolce attesa. 35 anni, Pippa si è sposata nel Surrey con il finanziere James Matthews e, secondo le prime indiscrezioni rilasciate dal Sun, sarebbe “emozionata”. Per lasi tratta del primo figlio; la prima persona che la ragazza avrebbe chiamato per dare l’annuncio sarebbe proprio la sorella Kate. Il parto ...