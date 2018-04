Incidente stradale sulla Palermo - Agrigento | morto un motociclista

Palermo - Incidente stradale in via Lanza Di Scalea : coinvolto ex calciatore rosanero : incidente in via Lanza di Scalea questa mattina. Un giovane di 33 anni si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. L'impatto è stato tra una Toyota e una Vespa. A ...

Carrara - 4 giovani morti in un Incidente stradale : Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte, tra le 3:30 e le 3:45, a Marina di Carrara, lungo viale Zaccagna, dove, in prossimità di un curvane che immette su viale da Verrazzano, subito dopo il ponte sulla foce del fiume Carrione, una Y10 è andata a sbattere contro una cancellata e un muro. Quattro giovani sono morti e un quinto è rimasto gravemente ferito, anche se non sarebbe in pericolo di vita.Le quattro vittime sono due ...

MARINA DI CARRARA - Incidente stradale : MORTI 4 GIOVANI/ Video - due inglesi avevano accettato un passaggio? : CARRARA, INCIDENTE STRADALE: 4 GIOVANI MORTI e un ferito: auto contro la cancellata, uno schianto terribile. I quattro ragazzi sono stati sbalzati fuori dopo l’impatto violentissimo(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:11:00 GMT)

Incidente stradale a Marina di Carrara : morti 4 giovani | : Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.45 della notte. Le vittime sono due italiani, un 21enne e una 19enne, e due inglesi di 35 e 29 anni. Ferita una quinta persona. Secondo le prime ricostruzioni, l'...

Incidente stradale a Marina di Carrara : morti 4 giovani : Incidente stradale a Marina di Carrara: morti 4 giovani Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.45 della notte. Le vittime sono due italiani, un 21enne e una 19enne, e due inglesi di 35 e 29 anni. Ferita una quinta persona. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe ribaltata e poi sarebbe finita contro una ...

Incidente stradale a Carrara - morti quattro giovani : L'auto su cui viaggiavano le vittime è finita contro una cancellata. Tutti e 5 sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo

Incidente stradale a Carrara - morti quattro giovani : Incidente stradale a Carrara, morti quattro giovani L’auto su cui viaggiavano le vittime è finita contro una cancellata. Tutti e 5 sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo Continua a leggere

Incidente stradale a Marina di Carrara : morti quattro giovani : Incidente stradale a Marina di Carrara: morti quattro giovani Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.45 della notte. Ferita una quinta persona. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe ribaltata e poi sarebbe finita contro una cancellata Parole chiave: ...

Incidente stradale a Marina di Carrara : morti quattro giovani - : Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.45 della notte. Ferita una quinta persona. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe ribaltata e poi sarebbe finita contro una cancellata

Incidente stradale a Carrara : morti quattro giovani - un quinto è ferito : quattro giovani sono morti in un Incidente stradale avvenuto nella notte a Carrara , Massa Carrara, mentre un quinto è rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. I cinque sono ...

Incidente stradale a Carrara - 4 morti : 8.02 Quattro giovani sono morti in un Incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Carrara (Massa Carrara) mentre un quinto è rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutti viaggiavano a bordo di un'auto che, stando alle prime informazioni, sarebbe finita contro una cancellata

Roma - Incidente stradale sulla Litoranea : frontale fra due auto/ Ultime notizie : 5 feriti - donna e figli gravi : incidente stradale, Roma: frontale tra due auto lungo la Litoranea, cinque feriti, madre e tre figli gravi. Fucecchio, auto servizi sociali si ribalta: tre feriti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Incidente stradale PER NATHALIE CALDONAZZO - COME STA?/ Roma - Prati : ferita - trasportata al Gemelli : NATHALIE CALDONAZZO, INCIDENTE STRADALE a Roma in zona Prati: COME STA? Paura per la showgirl rimasta ferita, ricoverata al Gemelli in codice giallo. Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:53:00 GMT)

Incidente stradale per Nathalie Caldonazzo - paura per la showgirl : Incidente stradale a Roma per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo. E’ accaduto in piazza Monte Grappa, in zona Prati. Dalle prime informazioni sembra che nell’Incidente siano rimasti coinvolti uno scooter e un’auto. Nathalie Caldonazzo è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto per i rilievi la polizia locale.