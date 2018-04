In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 aprile

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 aprile : Stato-mafia : condannati a 12 anni Mori - Subranni e Dell’Utri : La trattativa condannati Stato e mafia: 12 anni a Dell’Utri e Mori I carabinieri colpevoli dei fatti del ‘92-’93, l’ex senatore per i successivi. Al boss Bagarella 28 anni di Giuseppe Lo Biancoe Sandra Rizza È Stato la mafia di Marco Travaglio Quella di ieri, 20 aprile 2018, è una data storica, come la sentenza che l’ha segnata. La sentenza che chiude il processo di Norimberga allo Stato italiano. Riscrive la storia della fine della Prima ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 aprile : B. rifiuta il concorso esterno : ultimo forno Di Maio-Salvini : Lo Stallo Nuova sceneggiata di Salvini che fa infuriare B. e il Colle Fine del secondo tempo – Oggi la Casellati sale al Quirinale per riferire sull’esito delle consultazioni. Il centrodestra si prende la scena e il capo della Lega continua con i bluff di Fabrizio d’Esposito Vado al Tg1 di Marco Travaglio Speravo di tenere la notizia nascosta ancora per un po’, ma purtroppo il sempre autorevole Il Giornale di Alessandro Sallusti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 aprile : : Lo stallo La Casellati ha già fallito, ora Mattarella aspetta il Pd Oggi un secondo giro – Le consultazioni affidate al presidente del Senato vanno a vuoto. Il Colle replicherà con quello della Camera: e pensa a un nome terzo di Fabrizio d’Esposito Vadi, contessa, vadi! di Marco Travaglio Maria Elisabetta Alberti Casellati, seconda donna della storia a ricevere l’incarico al Quirinale con gran sollievo del genere maschile, è appena ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 aprile : Dopo 44 giorni in freezer - si scioglie il Pd : il No ai 5Stelle è già diventato Ni : Casellati favorita, oggi il Quirinale dà le carte A un mese e mezzo dal voto arriva l’esploratore: la presidente del Senato sarebbe la soluzione per avviare la partita (che può durare tutto maggio) di Fabrizio d’Esposito Chi muore si rivede di Marco Travaglio Toh, chi si rivede: il Pd. Quando ormai disperavamo di trovare traccia del secondo partito italiano, votato dal 18,7% degli elettori, s’odono dal Nazareno i primi timidi vagiti e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 aprile : Salvini dà gli ordini a Mattarella. Di Maio lo avverte e riapre al Pd : Stallo Schiaffo di Salvini al Colle: “Governo dopo le Regionali” Esplorativo? – La Lega ancora non risolve il nodo di Berlusconi: Mattarella “riflette” ed entro giovedì scoprirà le sue carte di Fabrizio d’esposito Mediaset Premier di Marco Travaglio Chi vuole sbirciare dietro le quinte della politica di questi giorni deve ricordare quel che accadde cinque anni fa. Anche allora si era votato da poco, le urne avevano partorito tre ...

In Edicola la raccolta Panini sul Giro D'Italia 101 - : Cover dell'album del Giro D'Italia 2018 L'album contiene diverse sezioni speciali, con numeri, record storici e le copertine storiche de "La Gazzetta dello Sport" dedicate a campioni come Coppi, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 aprile : : Manovre Le mani della Lega sulla Rai: Salvini vuole prendersi il Tg1 La partita del governo è ancora aperta, ma il Carroccio già si scalda (e punta in alto) di Gianluca Roselli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il gognometro. “Quei dieci anni di gogna ai giornalisti. E un vizio dei grillini” (il Giornale, 8.4). Tutti ricorderanno senz’altro il presidente del Consiglio Beppe Grillo che, in una conferenza stampa a Sofia, intimò alla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 aprile : Siria : Trump & C. bombardano. Ma soltanto un po’ : Gli Stati Uniti “Missione compiuta”. Il raid di Trump fa chic e non impegna Fine dei giochi – Washington-Parigi-Londra: una dimostrazione di forza durata un’ora di Giampiero Gramaglia Promemoria di Marco Travaglio Non sappiamo se sia vero ciò che scrive il Corriere della Sera, e cioè i vertici dei 5Stelle sono “irritati” dalle ultime esternazioni di Alessandro Di Battista su Berlusconi (“è il male assoluto, finanziava la mafia che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 aprile : Nodo governo. Berlusconi insiste : “Basta veti” : Stallo Ultimatum del Colle a Salvini. Dopo si “esplora” (e si vota) Mattarella dà 4 giorni al leader del Carroccio sulla grana B. Poi si punterebbe direttamente su un “tecnico” che porti alle urne di Fabrizio d’Esposito Voce del verbo delinquere di Marco Travaglio Tutto immaginavamo nella vita, fuorché di dover spiegare proprio a Niccolò Ghedini il nostro titolo di ieri: “Il Delinquente umilia Salvini, insulta i 5Stelle e spera nel Pd”. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 aprile : L’ex Cav lega la Lega al patto - poi dice : “Ms5 non sa abc della democrazia” : Consultazioni La zampata di B. cambia lo “schema” del Quirinale Mattarella non regge più lo stallo tra Lega e M5s: si va verso un “esploratore” di centrodestra in un quadro mutato di Fabrizio d’Esposito Il guinzaglio corto di Marco Travaglio La gag del Cainano che umilia per l’ennesima volta i suoi alleati sotto le auguste volte del Quirinale non è soltanto folklore. A 40 giorni dalla sua ennesima disfatta elettorale, sono accadute varie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 aprile : Il patto Di Maio-Salvini sblocca le Camere e spaventa il Pd e B : Altro giro Il governo Di Maio-Salvini più vicino: B. in difficoltà Oggi i partiti al Quirinale. Il leader leghista pressa Berlusconi affinché si faccia da parte e minaccia di prendersi FI. Il grillino: “Passi avanti, lo dirò a Mattarella” – La svolta di Luca De Carolis L’Esploratore di Marco Travaglio Stremato da 40 giorni di stallo post-elettorale con due vincitori, nessun governo e due giri di consultazioni a vuoto, lunedì 16 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 aprile : L’accordo tra M5S e Carroccio per portare Giorgetti alla guida della commissione Speciale è cosa fatta : Regge L’accordo 5Stelle-Lega B. si nasconde dietro Carfagna La commissione Speciale della Camera al lumbard Giorgetti: Di Maio non molla l’amico Salvini. Ieri riunione ad Arcore: la deputata sarà coordinatrice di Forza Italia di Marco Palombi Slegàteli di Marco Travaglio Fra i tanti luoghi comuni che circolano sulle intese di governo possibili e/o impossibili, uno dei più ripetuti è questo: il programma dei 5Stelle è molto più simile a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 aprile : L’intervista – Di Maio sul secondo round M5S : “Vedere Salvini ora non avrebbe senso : L’intervista “Matteo non faccia la vittima: Berlusconi non lo digerirò mai” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Se dobbiamo vederci per discutere dell’ex Cavaliere non serve. Per i tavoli servono le condizioni” di Luca De Carolis Sinistra Anno Zero di Marco Travaglio Un mese fa ci colpì, come la classica lama rovente nel burro, il discorso di Nicholas Ferrante, 21 anni, il baby-dirigente avellinese del Pd che in quattro ...