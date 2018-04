Ilaria Alpi e Miran Hrovatin | quali sono oggi i fuochi veri su cui indagare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018) C’è molto da dire sul caso, poco da dire, purtroppo, sulla “nuova pista” emersa dalle intercettazioni provenienti dalla procura di Firenze a quella di Roma, prodotte davanti al gip che il 17 aprile doveva decidere se accogliere o respingere la richiesta di archiviazione chiesta dalla procura di Roma. Su queste carte, se qualche riga va spesa è per l’ennesima ombra che accompagna la loro comparsa. Come ricostruisce con precisione Andrea Palladino nell’articolo del Fatto quotidiano del 21 aprile,partite da Firenze nel 2012 e arrivate a Roma nel gennaio 2018. Neanche portandole a piedi e passando per Mogadiscio ci avrebbero messo tanto. È chiaro che c’è qualcosa – e non poco – da chiarire, soprattutto riguardo al momento della loro “apparizione” a Roma: perché ora? Perché nell’arco di tempo fra la richiesta di archiviazione della procura e l’udienza di ...