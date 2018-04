Il Supplente | Rai 2 mette in cattedra vip a sorpresa

blogo

(Di domenica 22 aprile 2018) Dopo Il Collegio, Rai 2 porta di nuovo le telecamere in una scuola: questa volta non si tratta di uno pseudo-reality dal sapore nostalgico - ma dai risultati fin troppo contemporanei -, ma di un factual in onda in prima serata da mercoledì 16 maggio, Il. Protagonisti della prima stagione Enrico Mentana, Roberto Saviano, Mara Maionchi e J-Ax.prosegui la letturaIl, Rai 2invip apubblicato su TVBlog.it 22 aprile 2018 18:37.