Il Segreto | puntate spagnole | un gesto disperato

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : la verità su Saul e Prudencio : Grazie alle anticipazioni Il Segreto, sulle puntate spagnole, scopriremo chi sono in realtà Saul e Prudencio Ortega. Divenuti i protetti di donna Francisca, dopo averla salvata, i due fratelli si sono presentati a Puente Viejo con un nome falso. Che nascondono i due giovani? anticipazioni spagnole Il Segreto: ecco chi sono i due fratelli Ortega Saul e Prudencio Ortega non sono in realtà coloro che hanno fatto credere di essere. Aiutando ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 23-28 aprile 2018 : Julieta sul punto di denunciare Saul! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile 2018: Pedro lascia Dolores! Julieta vuole denunciare Saul! Beatriz in lacrime! Anticipazioni Il Segreto: continuano gli intrighi di Francisca contro Julieta che accusa Saul di essere il mandante dell’incendio in cui è morta Ana! Momenti di sconforto per Beatriz, Dolores riceve i documenti del divorzio! Emozioni, lacrime, rabbia e gioia traspaiono ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : due nuove partenze : Eccoci nuovamente a parlare di anticipazioni il Segreto. Dopo avervi parlato delle anticipazioni italiane di questa settimana ecco che ci concentriamo su quello che avviene in spagna. Come già sappiamo Nicolas ha ucciso chi gli ha tolto l’amata moglie. Mariana, infatti, è stata barbaramente ammazzata, il fotografo e la figlia Juanita sono rimasti soli e molto c’è voluto affinché l’Ortuno riuscisse a dimostrare di non avere ...

Il Segreto - anticipazioni settimanali : puntate dal 16 al 21 aprile 2018 : anticipazioni Italiane il Segreto, 16 aprile – 21 aprile 2018 Le anticipazioni della soap Il Segreto sulle puntate della settimana che inizia lunedì 16 aprile 2018, mostrano ancora una volta quanto sia grande la cattiveria di donna Francisca. La Montenegro avvertirà Prudencio che permettera’ a Julieta di affittare una delle sua proprietà’, ma poi la donna ordina a Mauricio di distruggerla durante la notte. Il Segreto, anticipazioni: una ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 9 al 14 aprile 2018 : Molto movimentate le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap iberica il Segreto. Le anticipazioni di questa settimana mostrano la scomparsa di Julieta, che distrutta dal dolore per la perdita della figlia Ana, non sarà nemmeno in grado di partecipare al suo funerale. Camila, intanto, sta vivendo dei momenti molto particolari, da un lato il marito è ricorso ad un usuraio e dall’altro una notizia la sta seriamente preoccupando, di ...

Il Segreto - puntate spagnole : una relazione pericolosa : Anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: Nazaria seduce Prudencio Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani che ogni pomeriggio si sintonizzano su Canale 5 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano clamorose novità. Julieta è stata costretta a sposare Prudencio pur amando Saul. La giovane si ribellerà quando Prudencio vorrà consumare il matrimonio a tutti i costi. ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 3 al 7 aprile 2018 : Il Segreto torna tra noi anche durante la settimana dal 3 al 7 aprile 2018. Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse la prossima settimana mostrano il paese turbato dall’incendio sulle umili capanne degli abusivi. Ricordiamo che nell’evento terribile, commissionato da Donna Francisca, anche la piccola Ana ha perso la vita, che succederà ancora? anticipazioni soap Il Segreto, puntate dal 3 al 7 aprile 2018: Francisca ha ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 9-14 aprile 2018 : Aquilino inganna Hernando! Bacio appassionato tra Saul e Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 9 aprile a sabato 14 aprile 2018: Aquilino ha in pugno Hernando! Julieta e Saul si baciano! Fe umiliata! Anticipazioni Il Segreto: Aquilino aiuta Hernando per piegarlo ai suoi voleri! Tra Marcela e Beatriz è ancora scontro! Prudencio si sente responsabile della morte di Ana, mentre Fe è pronta ad accettare una proposta di lavoro ed a lasciare la Casona! Ricatti, ...