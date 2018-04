Il saluto del Maracanà per ultima partita di Julio Cesar

Personalità e dialogo : il saluto del Direttore De Paola : Prima di tutto un grazie ai lettori che sono i veri referenti della responsabilità di un Direttore. Un giornale che accontenti tutti non è mai un buon giornale. Poi un abbraccio a una redazione ...

Milano - il saluto di Gentiloni al Salone del Mobile : "Una emozione unica" : L'inaugurazione del premier con la presidente del Senato e il sindaco Sala: "Emozionato sia quanto succede qui, sia per quello che succede a Milano"

MIGRANTI : SAnREMO ITALIANI integrare attraverso la canzone. Il saluto di Carlo Conti - le dichiarazioni delle Istituzioni presenti : Il mondo è stato creato senza confini". Angelo Chiorazzo, fondatore di Auxilium, ha salutato e ringraziato tutti, inquadrando questo modello di integrazione con la crisi migratoria e la situazione ...

Torneo nazionale calcio a 5 presentato a palazzo Donini : il saluto della presidente Marini : UMWEB, Perugia" "Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra regione l'edizione 2018 del Torneo delle Regioni di calcio a 5, ed accoglieremo tutti i partecipanti con grande cordialità e senso di ...

Chiaia - folla per l ultimo saluto a Nicola - il sacerdote 'Noi vittime della società dell apparenza' : folla ai funerali del giovane Nicola Marra, il ragazzo napoletano morto a Positano dopo una serata in discoteca. La chiesa di Santa Caterina a Chiaia è gremita di persone. Gli amici rivolgono l'ultimo ...

L'ultimo saluto al Mondo - vincono le squadre del cuore : II funerali del tecnico di Toro, Fiorentina e Atalanta. Cairo pensa a un torneo alla memoria Tutte vincenti nel giorno delL'ultimo saluto al Mondo. Torino, Fiorentina e Atalanta, le sue squadre preferite, onorano nel migliore dei modi la scomparsa di Emiliano Mondonico in un sabato bestiale che si è diviso tra sacro e profano. Una giornata ...

Stephen Hawking : migliaia di persone si riuniscono a Cambridge per l’ultimo saluto ad uno degli astrofisici più influenti della storia : Si sono celebrati oggi nella chiesa di St. Mary the Great, a Cambridge, i funerali di Stephen Hawking, il celebre astrofisico e cosmologo che si è spento all’età di 76 anni il 14 marzo scorso. Gli applausi delle migliaia di persone che hanno affollato le strade di Cambridge hanno accompagnato il feretro fino all’ingresso nella chiesa. La campana della chiesa ha suonato per 76 volte, uno per ogni anno della vita di Stephen Hawking, all’arrivo del ...

Modonico - ecco il commovente saluto della Fiesole : ' Ciao Mondo, cuore viola ': è lo striscione apparso al Franchi nel settore parterre della 'Curva Fiesole'. Un modo per ricordare Emiliano Mondonico , allenatore della squadra gigliata nella stagione 2003-...

Oggi i funerali di Mondonico : ascolta il saluto dei simboli dell'Atalanta su Bgnews : Abbiamo chiamato Glenn Stromberg , bandiera dell'Atalanta del Mondo, icona di un calcio bergamasco che non c'è più. "Quando arrivò a Bergamo il mister io stavo vivendo un momento difficilissimo " ci ...

Mondonico - il commovente saluto della figlia su Facebook : L'ex tecnico di Atalanta e Torino si è spento stamani all'Istituto dei Tumori di Milano. Da tempo lottava contro il cancro allo stomaco

Folla per l’ultimo saluto a Frizzi - gentiluomo della tv. Riposerà accanto ai genitori : Dopo la commozione, il ricordo. Di un uomo di spettacolo come Fabrizio Frizzi che era e rimane anche dopo la morte soprattutto e semplicemente un uomo. Che stamattina per oltre tre ore ha tenuto insieme migliaia di persone provenienti da tutta Italia in una grande piazza di Roma trasformata in un’enorme chiesa a cielo aperto. Nel centro del trident...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : il saluto del popolo a Fabrizio Frizzi (29 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: diecimila persone salutano per l'ultima volta Fabrizio Frizzi. M5S e centrodestra negano questore al Senato e il PD si ribella. (29 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 02:14:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - ultimo saluto Rai/ Funerale ripreso da cameraman dell'Eredità : gesto di affetto e rispetto : Fabrizio Frizzi, ultimo saluto Rai, il suo è stato un Funerale “senza rete”: “Perdonaci, siamo fragili e la vita è ingiusta!”, le parole di Carlo Conti e Simona Ventura.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:40:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim’ora : Fabrizio Frizzi - ultimo saluto in Rai - Piazza del Popolo a Roma gremita : ULTIME NOTIZIE di oggi, 28 marzo 2018, ultim'ora Livorno porto: esplosione cisterna, morti due operai LabRomare. Lo scoppio è avvenuto in un serbatoio. Sul posto il sindaco Filippo Nogarin(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:24:00 GMT)