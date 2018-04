Il rilancio del portiere è veramente incredibile | Jo Coppens segna da 80 metri e inguaia

Salone del Mobile 2018 - università cinese - imprese e design : il rilancio della Bovisa - Eventi di Casa corriere : U n pannello colorato con la scritta «China-Italy design innovation week» copre lo scempio del posteggio tra via Cosenz e via Durando, nella Bovisa in festa per l'arrivo delle autorità cinesi. Le ...

Taurisano - centrodestra - : «Il rilancio della città passa prima dalla valorizzazione di ciò che già c'è» : ...sugli organi di competenza che avranno il compito ed il dovere di formare ed informare ogni francavillese che lo desideri sul funzionamento della macchina amministrativa e della vita politica del ...

Il rilancio dell'Aeroporto di Trapani-Birgi passa da People Fly : L'Aeroporto di Trapani apre nuove rotte nella stagione estiva , rilanciando la propria offerta di voli, grazie soprattutto alla compagnia " People Fly ", che fa capo alla società omonima che opera nei ...

Pd - Martina : mi candido come segretario per il rilancio del partito : "L'Assemblea nazionale del Pd è convocata per sabato 21 aprile. Credo sia fondamentale avere un segretario nella pienezza delle sue funzioni pronto a lavorare insieme a tanti per ripartire con ...

Martina : mi candido per rilancio del Pd : 21.04 "Credo sia fondamentale avere un segretario nella pienezza delle sue funzioni pronto a lavorare insieme a tanti per ripartire con determinazione, umiltà e audacia". Lo scrive Maurizio Martina, in vista dell'assemblea nazionale del Pd, convocata per sabato 21 aprile. "Penso che il tema non sia andare oltre il Pd, ma rilanciarne con forza la missione. Sono pronto a fare la mia parte candidandomi segretario, in coerenza con il lavoro da ...

Made in Italy - il vino e le arance sperano in un rilancio dell'export : Coldiretti: buone occasioni. Gli economisti: ma attenti ai rischi I dazi cinesi contro gli Stati Uniti aprono alcuni spazi in più al Made in Italy, in quei pochi settori nei quali siamo in diretta ...

Turismo - Confcommercio : fondamentale per il rilancio del mezzogiorno e la crescita del Paese : Occorre puntare “con forza e determinazione” sul Turismo per il rilancio del mezzogiorno e la crescita del Paese: questo l’invito che emerge dall’analisi ‘Il valore del Turismo in Italia’, realizzata da ConfTurismo-Confcommercio e presentata al Forum di Confcommercio a Cernobbio. I turisti dall’estero sono in costante crescita: 60 milioni nel 2017, + 5,2% rispetto al 2016; + 40% di arrivi e + 30% di ...

Confturismo : puntare sul turismo per il rilancio del Mezzogiorno : Cernobbio , CO, , 24 mar. , askanews, Occorre puntare con forza sul turismo per il rilancio del Mezzogiorno e la crescita del Paese, a partire dalla valorizzazione del Piano strategico di sviluppo del ...

Focus Cgil occupazione nell'ennese. la segretaria Rita Magnano 'Pronti a dare il nostro contributo per il rilancio del territorio' : Ma ad ogni modo è ancora tutta l'economia siciliana costruita per la quasi totalità su beni e servizi a non ripartire con un export ancora fermo al palo con un tasso di disoccupazione che si attesta ...

Matrix - un nuovo universo per il rilancio della saga al cinema : Esattamente un anno fa era uscita la notizia che la Warner Bros avesse intenzione di rilanciare la saga cinematografica di Matrix. Nonostante le perplessità e i timori dei fan della prima ora, lo studio cinematografico ha continuato la sua progettazione di questa nuova fase, alla cui supervisione è stato chiamato Zak Penn, già autore di cinecomic come X-Men, Avengers e di recente fra gli sceneggiatori di Ready Player One. Anche se ancora non ci ...

Nba risultati : Rockets tiranni del West - rilancio Spurs coi Wolves : Houston continua a marciare in cima al West : a New Orleans, che rallenta la corsa playoff, è arrivata la quarta vittoria consecutiva. Torna a splendere anche San Antonio, che battendo Minnesota ...

Nazionale - azzurri : si riparte. Di Biagio prova gli uomini del rilancio : Nel futuro immediato dell'Italia ci sono Caldara e Donnarumma, Barella e Romagnoli, Chiesa e Cristante, ma non è facile decifrare la nuova Nazionale: almeno finche non conosceremo il nome del nuovo c.

Pd : Cerno si iscrive a Milano - lavoriamo tutti per rilancio del partito : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – “Il Pd è la vera prospettiva del Paese e, anche per questo, oggi mi sono iscritto presso il circolo “Aldo Aniasi”, la storica sezione di Corso Garibaldi a Milano. è la mia prima tessera di partito e l’ho presa nella convinzione che oggi più che mai sia necessario supportare l’azione del Pd”. Così in una nota, il neoeletto al Senato Tommaso Cerno annuncia la sua iscrizione al ...