Il primo menù del Titanic all’asta per 100 mila sterline

(Di domenica 22 aprile 2018) Venduto all’asta per 100, pari a circa 114euro, undelpasto servito sul: il pranzo – riporta la BBC – prevedeva salmone, pollo arrosto e un pudding, e fu servito agli ufficiali ilgiorno delle prove di navigazione, il 2 aprile 1912. Il documento apparteneva al secondo ufficiale Charles Lightoller, il membro più anziano dell’equipaggio a sopravvivere al naufragio, che lo affidò a sua moglie al momento di lasciare Southampton il 10 aprile 1912. Il cimelio è stato venduto a un collezionista britannico all’asta di Henry Aldridge and Son. L'articolo Ildelall’asta per 100sembra essere ilsu Meteo Web.