Il Pd deve andare a sentire cosa vuole il M5s

(Di domenica 22 aprile 2018) Come Michelangelo di fronte alla statua di Mosè: "Mi vien voglia di dire al Pd, colpendolo con lo scalpello sul ginocchio, perché non parli?". Per un uomo che, come lui, ha speso la vita a viaggiare per il mondo e a raccontarlo, per la televisione, per i giornali e per i lettori dei suoi libri, l'immobilitàessere una particolare forma di mistero: "È incomprensibile il motivo per cui il Partito democratico non accetti di dialogare con il Movimento 5 stelle, anche solo per la curiosità di sapereha da dirgli in privato". Furio Colombo ha conosciuto l'America delle grandi città e quella degli immensi spazi vuoti. Si è trovato nel pieno dell'offensiva del Têt a Saigon, in Vietnam, e poi nell'Israele della guerra dei sei giorni, con un microfono in mano e il taccuino in tasca. Ha raccontato la Cina e poi ancora l'America, ...